男子プロゴルフツアー 前沢杯 第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ、賞金総額２億円（優勝４０００万円）、観衆非公表

ツアー通算２勝の藤本佳則（３６）＝国際スポーツ振興協会＝は５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１４アンダー。７位から９位に順位は下げたが、トップと４打差に踏みとどまった。２０１３年トーシントーナメント以来、１２年１９５日ぶりとなるツアー史上３番目のブランク優勝へ、逆転を狙う。米沢蓮（２６）＝ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ＝が３日連続の６６をマークし、１８アンダーの単独首位に浮上。２年ぶり３勝目に王手をかけた。

伸ばし合いの乱打戦で、藤本が踏みとどまった。初日から続く１ケタ順位を守った。「もうちょっと頑張りたかった。もうちょっとパットが入ってもいいかなと。流れも良くなかった。今日はこういう一日だったんじゃないですかね」。３２パットを要し、上昇の波をつかみそこねたが、４打差の逆転Ｖ圏内に生き残った。

１番をバーディーで出るも、２番は３パットのボギー。グリーン上で何度も首をかしげた。「シード選手ではないから出られる試合は出たい」と臨んだ今季。前週は下部ツアーに参戦した。「ほとんど回った記憶がない」という河川敷コースでプレーした。硬くて速い今週のグリーンに「まだアジャストできていない」。最終日へ調整を急いだ。

１２年日本ツアー選手権で、当時ツアー最速のプロ転向５戦目で初優勝。２０年以降は左親指痛などけがとの闘いが続いた。昨年８月に６年ぶりの予選突破を果たし、今季は開幕戦で首位発進（最終成績は１５位）。「去年からちょこちょこ良くなり始めて、試合でも成績が出るようになった。ボチボチですかね」。着実に復活への歩みを進めている。

「タイヤが４つついていたら、それだけでテンションが上がる」という大の車好き。大会発案者の前沢友作氏（５０）が所有する「フェラーリ・エンツォ」（市場価格約７億円）など高級車がコース内に展示されている今大会は、たまらない。「みんな普通に見てるけどね、これもう、見られるだけですごい車ばっかりよ」と熱弁は止まらない。

逆転なら１２年１９５日ぶりとなるツアー史上３番目のブランク優勝になる。「そんなにすぐに勝てるとは思っていない」と冷静に首を振りながら、最後に言った。「もう少し頭を使ってゴルフをしたら、もしかしたらいいスコアが出るかもしれない。もしかしたらね」。３６歳のベテランは、ニヤリと笑って練習場へ向かった。（高木 恵）