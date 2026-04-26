◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日 東京・日本橋）

冬季五輪・パラリンピックでは史上初めて行われたパレード。約5万人の観衆が歩道を埋め尽くした日本橋通りを計113人の選手が8組に分かれて練り歩いた。沿道からは「ありがとう」「おめでとう」などの温かい言葉が飛び交う。選手も「ありがとう」と書かれた小旗を手に、笑顔を振りまきながら感謝の思いを伝えた。

スノーボード女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛は「“感動したよ”と言ってくださるたびに自分が感動した。心にグッとくる感じで歩いた」と感無量の表情。五輪6大会に出場し、シーズン終了後に現役引退したノルディックスキー男子複合の渡部暁斗さんも「最後の最後に経験できてありがたい気持ち」と語った。

史上初の分散開催となったミラノ・コルティナ大会だが、五輪は史上最多のメダル24個を獲得し、パラ勢も4個を獲得。オリパラや競技の垣根を越えて一つになったチームジャパン。パラスノーボードの小須田潤太は「また4年後へ突き進みたい」と応援を力に、再出発することを誓った。

▼フリースタイルスキー男子モーグル・堀島行真 おめでとう、ありがとう、という言葉が飛び交っていて、凄くいい雰囲気の中で歩くことができた。本当に楽しめたパレードになった。

▼パラアルペンスキー男子・鈴木猛史 メダルを獲った時と同じくらい感動した。こんなに多くの方に支えられ、ありがとうという気持ちでいっぱいだ。