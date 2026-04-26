「怪我だいじょうぶ？」日本代表主力DFの負傷交代にSNS騒然「痛めたぽいのが不安」
現地４月25日に開催されたエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦。エースの上田が２ゴールを挙げる活躍を見せ、３−１で快勝を収めた。
この試合で、アクシデントが発生したのが74分。CBで先発した渡辺が、右足のふくらはぎあたりを気にして、自ら交代を要求したのだ。
自力で歩いて、ベンチに下がっており、重傷ではなさそうだったが、日本代表主力DFの負傷交代に、SNS上では次のような声が上がった。
「渡辺剛痛めたぽいのが不安」
「怪我だいじょうぶ？」
「ケガじゃないよね。たぶん足つっただけ」
「交代なんて珍しいな」
ワールドカップは控えているだけに、つっただけだと信じたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール
この試合で、アクシデントが発生したのが74分。CBで先発した渡辺が、右足のふくらはぎあたりを気にして、自ら交代を要求したのだ。
自力で歩いて、ベンチに下がっており、重傷ではなさそうだったが、日本代表主力DFの負傷交代に、SNS上では次のような声が上がった。
「渡辺剛痛めたぽいのが不安」
「怪我だいじょうぶ？」
「ケガじゃないよね。たぶん足つっただけ」
「交代なんて珍しいな」
ワールドカップは控えているだけに、つっただけだと信じたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール