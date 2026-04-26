¡Ø¹ðÇò¡Ý25Ç¯ÌÜ¤ÎÈëÌ©¡Ý¡Ù7·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¾¾Â¼ËÌÅÍ ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é 25Ç¯¤ÎÊÒ»×¤¤ °ìÅÓ¤¹¤®¤ëÃË¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹Ìµ¹¤¤Ç´í¸±¤Ê¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï7·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9:00¡Á9:54ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¹ðÇò¡Ý25Ç¯ÌÜ¤ÎÈëÌ©¡Ý¡Ù¤Ë·èÄê¡ª¾¾Â¼¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡£
ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶¹´Ö¤òÉÁ¤¯25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤ò25Ç¯´ÖÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀãÂ¼ÁÖÂÀ¡£
¡ÖÌîÀ¥²½¾ÑÉÊ¡×¤ÎÁíÌ³Éô¤Ë¶Ð¤á¤ëÈà¤Ï¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¾¯¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤è¤¯¸«¤Æµ¤¤òÇÛ¤ë¿ÍÊª¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡½¡½¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡Ö½ã°¦¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡Ö¼¹Ãå¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö¶¸µ¤¡×¤Ê¤Î¤«¡£
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ©¤Á¡¢»þ¤Ë¶öÁ³¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤Î¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ë¡£¿Í¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÀÌÛ¤òÇË¤êÈà½÷¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤â¤·¤â¡¢¤³¤Î°¦¤¬Á´¤Æ»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£
±¢¤«¤éÈà½÷¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿À¨»´¤Ê»ö·ï¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/articles/5461q7j0v1l8aqdpc87g.html
¿Í¤Ï¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£Ã¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£»ÍÈ¾À¤µª¤È¤¤¤¦²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëËÜºî¡£°ìÅÓ¤¹¤®¤ëÃË¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢ºÇ¤âÌµ¹¤¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¢£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÀÄÌÚÂÙ·û ¥³¥á¥ó¥È
Q.25Ç¯´Ö±¢¤«¤é»×¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö½ã°¦¡×¤È¤â¡Ö¶¸µ¤¡×¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌî¿´ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é25Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤Î°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶¹´Ö¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÁ´¤Æ¤òÄ´¤Ù¿Ô¤¯¤·¡¢Èà½÷¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀãÂ¼ÁÖÂÀ¡£
Èà¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ìÅÓ¤ÊÎø¿´¤Ê¤Î¤«¡¢25Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë´Ø¤ï¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡½¡£
°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶³¦Àþ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢¸½ºß¿·¤¿¤Ëµ¯¤¤ë»ö·ï¤È25Ç¯Á°¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î¿¿Áê¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ì¿Í¤Î¿Í¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤È¤¤¤¦²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q.¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÀãÂ¼ÁÖÂÀ¤Ï25Ç¯´Ö¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò²¡¤·»¦¤¹¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÞú¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦¾ð¡£
¤³¤¦¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¿ÍÊª¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢µÓËÜ²È¤ÎÅÏîµ¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Ç¯´Ö¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡£¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ÷Î¥¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¡£
¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢25Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡£
¤¤Ã¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢½ã°¦¤«¡¢¼¹Ãå¤«¡£¡×
°ì¿Í¤Î½÷À¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö½ã°¦¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¼¹Ãå¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¤Ê¤Î¤«¡£
±¢¤«¤éÈà½÷¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¡£
¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿À¨»´¤Ê»ö·ï¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢Èà½÷¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢Æü¾ï¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¿Í¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤â¤·¤â¡¢¤³¤Î°¦¤¬Á´¤Æ»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£
ºÇ¤âÌµ¹¤¤Ç¡¢ºÇ¤â´í¸±¤Ê¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
µÓËÜ¡§ÅÏîµ¿¿»Ò
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀÄÌÚÂÙ·û
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚÅØ¡¡ÅÄ¾å¥ê¥µ
´ÆÆÄ¡§ËÙ¹¾µ®Âç¡¡ÎëÌÚ¹À²ð
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¦SNS¡ä
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@kokuhaku_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@kokuhaku_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kokuhaku_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÅÚ¥É¥é¹ðÇò