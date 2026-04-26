岡本4号、村上11号

米大リーグでの“異変”に日本ファンが衝撃を受けている。24日（日本時間25日）にも「凄い時代だな」などとネット上には歓喜の声が上がった。

まずはブルージェイズの岡本和真内野手だ。本拠地ガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発。今季4号ソロを放った。飛距離430フィート（約131メートル）の豪快弾。さらにホワイトソックスの村上宗隆内野手も、本拠地ナショナルズ戦で11号ソロ。これで本塁打数メジャートップタイと量産態勢だ。

村上は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で5試合連続となる10号本塁打。直近7戦6発と爆発している。さらに鈴木誠也も23日（同24日）に3戦連発の3号を放つなど、最近は日本人選手が毎日のようにメジャーでホームランを放っている。

大谷翔平が21年から5年連続で30発超えをマークしており、昨季は鈴木が日本人右打者としてシーズン最多の32本塁打をマーク。今季はこれに村上らが加わる構図で、X上のファンは「しかし日本人選手が毎日のようにホームラン打ってるの凄いよなw」「毎日日本人メジャーリーガーの誰かがホームランを打つね」「今季の日本人のホームランはデカめのが多い気がする」「毎日誰かホームラン打ってるじゃん」「凄い時代だな」などと興奮の声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）