SixTONES松村北斗、地上波ドラマ単独初主演！ ラブサスペンス『告白−25年目の秘密−』7月期放送
SixTONESの松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』が、7月より日本テレビ系にて毎週土曜21時に放送されることが決定。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。
【写真】一途すぎる男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス『告白−25年目の秘密−』ビジュアル
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。
「野瀬化粧品」の総務部に勤める雪村爽太（松村）は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。そんな彼が一人の女性に想いを寄せるようになったきっかけは、幼い頃のある少女との出会いにあった――その出会いをきっかけに芽生えたその感情は、長い年月を経ても消えることなく、静かに積み重なっていく。
その想いは、「純愛」なのか。それとも「執着」という名の「狂気」なのか。
長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常はスリリングに動き始める。もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。陰から彼女を追い続けてきた理由。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している…。
地上波ドラマ単独初主演となる松村は、「繊細でスリリングな物語なので、一つ一つ丁寧に演じていきたいと思っています」とコメント。「彼をどう受け取るかで見え方が変わる作品になると思うので、皆さんの感じ方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と意気込みを語った。
また、松村の起用について企画・プロデュースを務める青木泰憲は「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいない」と語っている。
人は、何のために誰かを愛し続けるのか。誰かを愛するとは、どういうことなのか。四半世紀という果てしない時間を通じて、その答えを問いかける。一途すぎる男が巻き起こす、最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。
松村、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松村北斗／雪村爽太役
――地上波ドラマ単独初主演が決定したときの心境と、意気込みをお願いします。
素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉（真子）さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精一杯に台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います。
――台本を読んでみての感想を教えてください。またご自身の役柄でどんなところに注目してほしいですか？
繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語です。それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。
心を込めて務めさせていただきます。
■企画・プロデューサー青木泰憲
――25年間陰から想い続けるという、「純愛」とも「狂気」とも受け止めることができる野心作ですが、ドラマの見どころを教えてください。
本作は、一人の女性を幼い頃から25年間ずっと見守り続けてきた男性の愛と執着の狭間を描くラブストーリーです。彼女の全てを調べ尽くし、彼女の幸せのためならどんなことでもやってしまう、主人公の雪村爽太。彼が一人の女性を見守り続けた理由は単なる一途な恋心なのか、25年前の事件の真相に関わる秘密を抱えていたからなのか、それとも―――。
愛と執着の境界線をテーマにしたラブストーリーを軸に、現在新たに起きる事件と25年前に封印された過去の真相が徐々に明らかになっていきます。
こんなにも一人の人を想い続けられるのか、四半世紀という果てしない時間を通じて愛することの意味を問いかけます。スリリングでサスペンスフルなラブストーリー、是非ご期待ください。
――松村北斗さんの起用理由と期待していることを教えてください。
主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんと何度も打ち合わせを重ねてシナリオを作ってきました。
25年間、伝えなかった想い。触れなかった距離。それでも消えなかった愛。ただ優しいだけではなく、25年という時間を背負ったことで生まれる佇まい。きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います。
【写真】一途すぎる男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス『告白−25年目の秘密−』ビジュアル
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。
「野瀬化粧品」の総務部に勤める雪村爽太（松村）は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。そんな彼が一人の女性に想いを寄せるようになったきっかけは、幼い頃のある少女との出会いにあった――その出会いをきっかけに芽生えたその感情は、長い年月を経ても消えることなく、静かに積み重なっていく。
長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常はスリリングに動き始める。もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。陰から彼女を追い続けてきた理由。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している…。
地上波ドラマ単独初主演となる松村は、「繊細でスリリングな物語なので、一つ一つ丁寧に演じていきたいと思っています」とコメント。「彼をどう受け取るかで見え方が変わる作品になると思うので、皆さんの感じ方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と意気込みを語った。
また、松村の起用について企画・プロデュースを務める青木泰憲は「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいない」と語っている。
人は、何のために誰かを愛し続けるのか。誰かを愛するとは、どういうことなのか。四半世紀という果てしない時間を通じて、その答えを問いかける。一途すぎる男が巻き起こす、最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。
松村、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松村北斗／雪村爽太役
――地上波ドラマ単独初主演が決定したときの心境と、意気込みをお願いします。
素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉（真子）さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精一杯に台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います。
――台本を読んでみての感想を教えてください。またご自身の役柄でどんなところに注目してほしいですか？
繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語です。それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。
心を込めて務めさせていただきます。
■企画・プロデューサー青木泰憲
――25年間陰から想い続けるという、「純愛」とも「狂気」とも受け止めることができる野心作ですが、ドラマの見どころを教えてください。
本作は、一人の女性を幼い頃から25年間ずっと見守り続けてきた男性の愛と執着の狭間を描くラブストーリーです。彼女の全てを調べ尽くし、彼女の幸せのためならどんなことでもやってしまう、主人公の雪村爽太。彼が一人の女性を見守り続けた理由は単なる一途な恋心なのか、25年前の事件の真相に関わる秘密を抱えていたからなのか、それとも―――。
愛と執着の境界線をテーマにしたラブストーリーを軸に、現在新たに起きる事件と25年前に封印された過去の真相が徐々に明らかになっていきます。
こんなにも一人の人を想い続けられるのか、四半世紀という果てしない時間を通じて愛することの意味を問いかけます。スリリングでサスペンスフルなラブストーリー、是非ご期待ください。
――松村北斗さんの起用理由と期待していることを教えてください。
主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんと何度も打ち合わせを重ねてシナリオを作ってきました。
25年間、伝えなかった想い。触れなかった距離。それでも消えなかった愛。ただ優しいだけではなく、25年という時間を背負ったことで生まれる佇まい。きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います。