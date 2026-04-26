「悔しすぎる」「ここまで来たのほんとすげえよ」町田、アジア制覇ならずもクラブ史に残る快進撃にファンの称賛止まず「俺らの誇り」「本当にいいチーム」【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビア・ジッダで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦した。
試合は立ち上がりから相手の圧力を受ける展開となる。それでも町田は集中した守備で応戦。守護神の谷晃生が再三の好セーブを披露し、最終ラインも身体を張って対応。決定的なチャンスを許さず、粘り強くゴールを守り抜く。90分を終えてもスコアは動かず、勝負は延長戦へともつれ込んだ。
しかし延長前半の90＋６分、ついに均衡が破れる。相手の攻撃に耐え続けていた町田は、この試合初の失点を喫する。反撃に出たい町田だったが、最後まで１点が遠く、そのまま０−１でタイムアップ。初出場でのアジア制覇にはあと一歩届かず、準優勝という結果に終わった。
タイトルには届かなかったものの、クラブ史に残る快進撃を見せた町田。SNS上ではファンから「惜しかったなぁ」「悔しい…悔しすぎる」といった無念の声とともに、「町田は本当にすごかった」「実力を出せてたと思うし良くやったぞ」「ACL初年度でここまで来たのほんとすげえよ」「いい夢を見させていただきました」「本当にいいチームだと思う」「俺らの誇りだよ」など、称賛と感謝の言葉が数多く寄せられた。
あと一歩で届かなかったアジアの頂点。しかし、町田が示した戦いぶりは、多くの人々の心に強く響いたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は立ち上がりから相手の圧力を受ける展開となる。それでも町田は集中した守備で応戦。守護神の谷晃生が再三の好セーブを披露し、最終ラインも身体を張って対応。決定的なチャンスを許さず、粘り強くゴールを守り抜く。90分を終えてもスコアは動かず、勝負は延長戦へともつれ込んだ。
タイトルには届かなかったものの、クラブ史に残る快進撃を見せた町田。SNS上ではファンから「惜しかったなぁ」「悔しい…悔しすぎる」といった無念の声とともに、「町田は本当にすごかった」「実力を出せてたと思うし良くやったぞ」「ACL初年度でここまで来たのほんとすげえよ」「いい夢を見させていただきました」「本当にいいチームだと思う」「俺らの誇りだよ」など、称賛と感謝の言葉が数多く寄せられた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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