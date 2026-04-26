◇男子ゴルフツアー前澤杯第3日（2026年4月25日 千葉県 MZGC（6652ヤード、パー72））

7位から出た藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算14アンダーで4打差の9位と優勝圏内で最終日を迎える。勝てば12年ぶりのツアー3勝目でツアー史上3番目のブランク優勝記録（海外ツアーを主戦場とする選手を除く）となる。米沢蓮（26＝LAND CARRY）が通算18アンダーで単独首位に浮上し、ツアー3勝目に王手をかけた。

藤本は1番をバーディーで滑り出し、8番パー5でも2オンに成功するなどショットを武器に3つスコアを伸ばした。順位は7位から9位に後退し「もうちょっとパットが入ってくれれば。流れも良くなかった」と振り返ったが、V圏内に踏みとどまった。

東北福祉大で主将を務めた逸材は11年にプロ転向。12年のメジャー、ツアー選手権で初優勝。翌13年に2勝目を挙げ19年まで8季連続シードを獲得した。だが順風満帆の人生は暗転する。20年に左手親指を痛め、21年は左肩に大量の水がたまる症状に悩まされ不振に陥った。それでも愚直にスイング改造に取り組み、昨年8月の大会で6年ぶりに予選通過。今季開幕戦では初日首位に立ち、復活の手応えを感じた。

4打差をひっくり返せば12年195日ぶりでツアー史上3番目のブランク優勝となる。「ショットは悪くないし、頭を使ってゴルフをしたら、もしかしたらいいスコアが出るかもしれない」。ツアー3勝目を貪欲に追い求める。