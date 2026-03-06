◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。移籍後最長となる１０試合＆５１打席連続ノーアーチ中。１１戦ぶりの６号で、長い“トンネル”を抜け出せるか。

大谷は前日２４日（同２５日）の本拠地・カブス戦では「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球で３戦連続無安打に終わった。初回先頭の１打席目はカウント２―２から８０・４マイル（約１２９・３キロ）のスイーパーにタイミングが合わず、バットが空を切って三振。両軍無得点の３回無死一、二塁の好機で迎えた２打席目は、カウント１―２からヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングだったが、バットが空を切った。今季初の１試合３三振となったが、ロバーツ監督は「ショウヘイに賭け続けるし、（その中で）修正していくだろう」と期待を込めていた。

チームは４点リードの７回に２番手左腕ベシアが３点を失い、８回にトライネンが同点被弾、９回にはスコットが勝ち越し２ランを浴び、悪夢の逆転負けとなっただけに、この日は連敗は阻止したいところだ。

先発は、今季初勝利を期す佐々木朗希投手が務める。今季は開幕から先発ローテーションとして４登板で０勝２敗、防御率６・１１。自身のボブルヘッド人形配布日となっており、力の入るマウンドとなりそうだ。