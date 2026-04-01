ラ・リーガ 25/26の第32節 バレンシアとジローナの試合が、4月26日01:30にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウマル・サディク（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはクラウディオ・エチェベリ（MF）、アゼディン・ウナヒ（MF）、トマ・レマル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。バレンシアのハビエル・ゲラ（MF）のアシストからラージー・ラマザニ（FW）がゴールを決めてバレンシアが先制。

さらに59分バレンシアが追加点。ホセルイス・ガヤ（DF）のアシストからウマル・サディク（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

61分、ジローナは同時に3人を交代。クラウディオ・エチェベリ（MF）、アレックス・モレノ（FW）、トマ・レマル（MF）に代わりブライアン・ジル（MF）、アレハンドロ・フランセス（DF）、ジョエル・ロカ（FW）がピッチに入る。

63分、ジローナのアレハンドロ・フランセス（DF）のアシストからジョエル・ロカ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バレンシアが2-1で勝利した。

なお、バレンシアは38分にレンソ・サラビア（DF）、90+9分にギド・ロドリゲス（MF）に、またジローナは41分にアレックス・モレノ（FW）、90+2分にクリスティアン・ストゥアーニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 03:40:28 更新