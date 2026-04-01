ブンデスリーガ 25/26の第31節 ハンブルガーSVとホッフェンハイムの試合が、4月26日01:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ホッフェンハイムのブラディミール・ツォウファル（DF）のアシストからフィスニク・アスラニ（FW）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

しかし、34分ハンブルガーSVが同点に追いつく。ロベルト・グラツェル（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、45分ホッフェンハイムが逆転。アルビアン・ハジダリ（DF）のアシストからティム・レンペール（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ホッフェンハイムが1-2で勝利した。

なお、ハンブルガーSVは49分にニコライ・レンベルグ（MF）、90+2分にサンビ・ロコンガ（MF）に、またホッフェンハイムは8分にロビン・フラナーチ（DF）、32分にオリバー・バウマン（GK）、68分にグリシャ・プロメル（MF）、71分にバウター・ブルヘル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 03:40:47 更新