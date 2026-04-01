エールディヴィジ 25/26の第31節 ヘーレンフェインとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、4月26日01:45にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのディミトリス・リムニオス（MF）のアシストからフィリップ・ブリタイン（MF）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

しかし、16分ヘーレンフェインが同点に追いつく。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）のアシストからリンゴ・メールフェルト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

44分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。マクサンス・リベラ（MF）からルカ・オイエン（FW）に交代した。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

69分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ラッセ・ノルダス（FW）からディラン・ベンテ（FW）に交代した。

69分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に3人を交代。フィリップ・ブリタイン（MF）、カイ・シールハイス（FW）、モハメッド・イハッタレン（FW）に代わりヤシン・オウキリ（MF）、ポール・グラドン（FW）、イボ・ピント（DF）がピッチに入る。

74分ヘーレンフェインが逆転。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからマーカス・リンデイ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

79分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。ヤスパー・ダールハウス（FW）からクリストファー・ペテルソン（FW）に交代した。

84分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。リンゴ・メールフェルト（MF）からルーク・ブラウウェルス（MF）に交代した。

87分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。イバン・マルケス（DF）からオーウェン・ジョンソン（FW）に交代した。

90分にフォルトゥナ・シッタルトのイボ・ピント（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。ヘーレンフェインが2-1で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは88分にオリバー・ブラユデ（MF）、90+5分にベルント・クラバーブール（GK）に、またフォルトゥナ・シッタルトは90+1分にポール・グラドン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 03:51:05 更新