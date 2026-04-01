開催：2026.4.26

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 1 - 17 [Rソックス]

MLBの試合が26日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。

2回表、7番 ケーレブ・ダービン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BAL 0-1 BOS、9番 アイザイア・カイナーファレファ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BAL 0-2 BOS、1番 セダン・ラファエラ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BAL 0-3 BOS

4回表、2番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 BAL 0-4 BOS

5回表、8番 コナー・ウォン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BAL 0-7 BOS

7回裏、7番 レオディ・タベラス 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 1-7 BOS

9回表、2番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BAL 1-8 BOS、5番 アンドルー・モナステリオ 3球目を打ってセンターへの満塁ホームランでRソックス得点 BAL 1-12 BOS、7番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BAL 1-14 BOS、2番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでRソックス得点 BAL 1-17 BOS

試合は1対17でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・クロシェットで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 04:01:21 更新