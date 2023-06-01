町田がACLE決勝でアル・アハリ・サウジと対戦。延長戦に突入した激闘の末に０−１で敗れた。(C)AFC

写真拡大

　FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、大会連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦した。

　初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。

　立ち上がりこそ相手にボールを保持されたが、冷静な守備対応で凌ぐと、９分にチャンスを創出する。

　ネタ・ラヴィの展開から、左サイドでボールを受けた相馬が縦に仕掛けてクロスを供給。ファーサイドに走り込んだ中村が競り勝ち、ヘディングで合わせたシュートは、GKエドゥアール・メンディにキャッチされる。

　13分に大きなピンチを迎える。カウンターを受け、スルーパスに抜け出してきたガレーノの右足のシュートをGK谷が横っ飛びでビッグセーブ。守護神がチームを救う。

　42分にもゴール前の混戦から何度もシュートを打たれる。これは中山や林が身体を張ってブロックし、事なきを得る。
 
　後半に入っても相手の圧力は衰えず、押し込まれる。それでも町田は最終ラインを中心にコンパクトな陣形を維持し、簡単にフィニッシュまで持ち込ませない。

　お互いにシュートまでいけず、中盤での一進一退の激しい攻防が続く。そのなかで68分、イェンギに対して頭突きをしたアル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが報復行為で一発退場に。

　数的優位となった町田が主導権を握る。73分には前がペナルティエリア手前中央から強烈なミドルを放つ。これはGKの好セーブに阻まれる。試合は90分では決着つかず、延長戦へ。

　そして、延長前半の96分に先制を許す。クロスの流れからフェラス・アルブリカンにネットを揺らされてしまう。

　その後も果敢に相手ゴールを目ざすが、延長後半でも得点は遠く。ひとり多い状況を活かせず、０−１で敗戦。町田が初挑戦のACLEで決勝まで勝ち進むも、頂点にあと一歩届かなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…