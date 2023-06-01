町田、決勝で敗れアジア制覇を逃す。数的優位を活かせず…延長戦で先制を許し、アル・アハリ・サウジに０−１敗戦【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、大会連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦した。
初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。
立ち上がりこそ相手にボールを保持されたが、冷静な守備対応で凌ぐと、９分にチャンスを創出する。
ネタ・ラヴィの展開から、左サイドでボールを受けた相馬が縦に仕掛けてクロスを供給。ファーサイドに走り込んだ中村が競り勝ち、ヘディングで合わせたシュートは、GKエドゥアール・メンディにキャッチされる。
13分に大きなピンチを迎える。カウンターを受け、スルーパスに抜け出してきたガレーノの右足のシュートをGK谷が横っ飛びでビッグセーブ。守護神がチームを救う。
42分にもゴール前の混戦から何度もシュートを打たれる。これは中山や林が身体を張ってブロックし、事なきを得る。
後半に入っても相手の圧力は衰えず、押し込まれる。それでも町田は最終ラインを中心にコンパクトな陣形を維持し、簡単にフィニッシュまで持ち込ませない。
お互いにシュートまでいけず、中盤での一進一退の激しい攻防が続く。そのなかで68分、イェンギに対して頭突きをしたアル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが報復行為で一発退場に。
数的優位となった町田が主導権を握る。73分には前がペナルティエリア手前中央から強烈なミドルを放つ。これはGKの好セーブに阻まれる。試合は90分では決着つかず、延長戦へ。
そして、延長前半の96分に先制を許す。クロスの流れからフェラス・アルブリカンにネットを揺らされてしまう。
その後も果敢に相手ゴールを目ざすが、延長後半でも得点は遠く。ひとり多い状況を活かせず、０−１で敗戦。町田が初挑戦のACLEで決勝まで勝ち進むも、頂点にあと一歩届かなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。
ネタ・ラヴィの展開から、左サイドでボールを受けた相馬が縦に仕掛けてクロスを供給。ファーサイドに走り込んだ中村が競り勝ち、ヘディングで合わせたシュートは、GKエドゥアール・メンディにキャッチされる。
13分に大きなピンチを迎える。カウンターを受け、スルーパスに抜け出してきたガレーノの右足のシュートをGK谷が横っ飛びでビッグセーブ。守護神がチームを救う。
42分にもゴール前の混戦から何度もシュートを打たれる。これは中山や林が身体を張ってブロックし、事なきを得る。
後半に入っても相手の圧力は衰えず、押し込まれる。それでも町田は最終ラインを中心にコンパクトな陣形を維持し、簡単にフィニッシュまで持ち込ませない。
お互いにシュートまでいけず、中盤での一進一退の激しい攻防が続く。そのなかで68分、イェンギに対して頭突きをしたアル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが報復行為で一発退場に。
数的優位となった町田が主導権を握る。73分には前がペナルティエリア手前中央から強烈なミドルを放つ。これはGKの好セーブに阻まれる。試合は90分では決着つかず、延長戦へ。
そして、延長前半の96分に先制を許す。クロスの流れからフェラス・アルブリカンにネットを揺らされてしまう。
その後も果敢に相手ゴールを目ざすが、延長後半でも得点は遠く。ひとり多い状況を活かせず、０−１で敗戦。町田が初挑戦のACLEで決勝まで勝ち進むも、頂点にあと一歩届かなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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