町田、決勝で敗れアジア制覇を逃す。数的優位を活かせず…延長戦で先制を許し、アル・アハリ・サウジに０−１敗戦【ACLE】

町田、決勝で敗れアジア制覇を逃す。数的優位を活かせず…延長戦で先制を許し、アル・アハリ・サウジに０−１敗戦【ACLE】