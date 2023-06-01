松村北斗、地上波ドラマ単独初主演！一途すぎる男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス『告白－25年目の秘密－』放送決定

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日本テレビ系7月期土曜ドラマ枠で、松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白－25年目の秘密－』が放送される。松村は地上波ドラマ単独初主演。

■「皆さんの感じ方が楽しみです」（松村北斗）

本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。

松村が演じるのは、ひとりの女性を一途に25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。

そんな彼がひとりの女性に想いを寄せるようになったきっかけは、幼い頃のある少女との出会いにあった。その出会いをきっかけに芽生えたその感情は、長い年月を経ても消えることなく、静かに積み重なっていく。

その想いは、「純愛」なのか。それとも「執着」という名の「狂気」なのか。

彼は、彼女を見守り続けてきた。同じ時代を生き、同じ場所に立ち、ときに偶然を装いながら、彼女のそばに居続ける。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。だが、その想いはどこまでなら許されるのか。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常はスリリングに動き始める。もしも、この愛がすべて仕組まれたものだとしたら…。

陰から彼女を追い続けてきた理由。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

地上波ドラマ単独初主演となる松村北斗は「繊細でスリリングな物語なので、一つ一つ丁寧に演じていきたいと思っています」と語り、「彼をどう受け取るかで見え方が変わる作品になると思うので、皆さんの感じ方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と意気込みを見せた。

また、松村の起用について企画・プロデュースを務める青木泰憲は「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいない」と語る。

人は、何のために誰かを愛し続けるのか。誰かを愛するとは、どういうことなのか。四半世紀という果てしない時間を通じて、その答えを問いかける。一途すぎる男が巻き起こす、最も無垢で、最も危険なラブサスペンス『告白－25年目の秘密－』は、7月から放送。

■番組情報

日本テレビ『告白－25年目の秘密－』

7月放送スタート 毎週土曜21:00～21:54

出演者：松村北斗

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：松本京子

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努、田上リサ

監督：堀江貴大、鈴木浩介

制作プロダクション：AXON

製作著作：日本テレビ

■【画像】『告白－25年目の秘密－』 のロゴ

■関連リンク

『告白－25年目の秘密－』 番組サイト

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