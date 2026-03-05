ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が、７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）でドラマ単独初主演を務めることが２５日、分かった。

一人の女性に２５年間、片思いを続けてきた主人公（松村）を中心に、２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と秘密が動き出す。「一途（いちず）すぎる男」が巻き起こすラブサスペンスだ。

松村は、２０２３年にテレビ朝日系連ドラ「ノッキンオン・ロックドドア」に、なにわ男子・西畑大吾とダブル主演。２５年の主演映画「秒速５センチメートル」や、Ｎｅｔｆｌｉｘで配信中の「九条の大罪」など話題作に引っ張りだこの実力派。満を持してドラマ単独主演となり「素敵なご縁に感謝しております。心を込めて務めさせていただきます」と喜びをかみしめる。

２０年に出演したＮＨＫドラマ「一億円のさようなら」でもタッグを組んだ脚本家・渡邉真子氏らによる完全オリジナルストーリーで、「渡邉さんといつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精いっぱい台本と向き合いながら作品を作っていきたい」と意欲をのぞかせる。

化粧品会社勤務の主人公・爽太は、自己主張の少ない内気な性格。幼い頃に出会った女性に片思いし、見守り続ける役柄に「繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語。それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみ」と放送を心待ちにしている。

企画・プロデューサーの青木泰憲氏は、爽太役は愛と執着のはざまを表現する芝居が求められるだけに、「こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいない」と期待を寄せている。