◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末に惜しくもＡＣＬＥ優勝を逃した。決勝で前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）に１―０で敗れた。

シャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）との準決勝から中３日。黒田剛監督は準決勝と同じ先発で運命の一戦に臨んだ。地元チームが相手なこともあり、スタンドは相手のクラブカラーの緑一色。試合開始の瞬間から大声援が飛ぶなど、予想通り完全アウェーの空間になった。

ＦＷガレーノ、ＦＷトニー、ＦＷマフレズ擁する、相手の強力な３トップはこの試合も健在。前半１３分にはガレーノがＤＦの裏へ抜け、カウンターの好機を作られるが、ＧＫ谷晃生がガレーノのシュートを止めて、難を逃れた。同３２分にもピンチになったが、ＤＦ昌子源の体をはったブロックでゴールを割らせなかった。

試合が動いたのは後半２３分、ＦＷイエンギが相手ＤＦハウサウィと競り合い、ファウルの笛が吹かれてから詰め寄ると、激昂した相手が頭突きで反撃し、レッドカードを誘発。相手選手の人数が１０人になり、数的優位を得た。会場は騒然となり、ピッチに物が投げ込まれるようになった。ここから一気に形勢が変わり、町田が攻撃する時間が増えた。そのまま後半終了の笛が鳴るまでスコアは動かず。運命の決勝は９０分では決着がつかず、延長戦に入ることになった。

異様な雰囲気に包まれる中、町田は必死に戦い続けた。しかし、延長前半６分、ついに失点を許した。右サイドからマフレズがクロスを上げると、ＭＦケシエがつなぎ、最後は途中出場のＦＷアルブリカンにネットの中へ押し込まれた。

あと一歩で涙を飲んだが、強さは本物だった。過去３年は大幅に戦力を入れ替えてきたが、今季はレンタルバックを除くと新加入はわずか３人。ただ、１９７センチの大型ＦＷイエンギはサイズからは想像できない足元のうまさで１トップの先発に定着し、神村学園高で総体と選手権の連覇を達成したＦＷ徳村楓大は高卒新人ながら出場機会を得ている。昨季途中で加入したＭＦネタラビは、昨季はけがなどもあり出場機会が限られたが、今季は中盤の要として大きく貢献している。既存戦力の底上げも進み、チーム内での競争は激しさが増している。

アジアの戦いにおいて、豊富な資金力と地の利がある中東勢は強力だが、町田らしいサッカーで対抗し続けてきた。準々決勝のアルアハリ戦では相手がロングスローに苦戦しているところを見逃さずたたみかけると、イエンギがロングスローから決勝点を獲得。準決勝では指揮官が日頃から口酸っぱく伝える一瞬の隙から得点を奪った。どちらの試合も黒田監督が美学とする「ウノゼロ（１―０）」の勝利。３年半取り組んできたサッカーが通用することを証明してみせた。

１９７７年に小学生の選抜チームとして始まり、８９年に１０部相当からトップチームの歩みを始めた「ＦＣ町田トップ」。これまでもすごいスピードで駆け上がってきたが、２０２３年の黒田監督の就任からより加速度が増した。１年目でＪ１昇格、２年目でＪ１昇格初年度３位、３年目で天皇杯優勝。さらに、４年目にはアジア制覇まであと一勝まで迫った。様々な困難を経て、チャレンジャー精神がクラブの幹となった歴史が町田にはある。これまでと同様、悔しさを糧に再びアジアの頂点を目指す。

◆ＦＣ町田ゼルビア ゼルビアは東京・町田市の樹・ケヤキ「ｚｅｌｋｏｖａ」（ゼルコヴァ）と、同市の花・サルビア「ｓａｌｖｉａ」を合わせた造語。１９８９年に創設したＦＣ町田トップが前身。９８年にＦＣ町田ゼルビアと改称。２０１２年にＪリーグ参入。１８年に株式会社サイバーエージェントグループ入り。２４年からＪ１。チームマスコットはゼルビー。本拠地は町田ＧＩＯＮスタジアム（１万５３２０人収容）。

◆黒田 剛（くろだ・ごう）１９７０年５月２６日、札幌市出身。５５歳。登別大谷（現・北海道大谷室蘭）から大体大に進み、主にＤＦでプレー。卒業後はホテル勤務などを経て、９４年に青森山田高のコーチに就任。９５年に監督となり、総体２度、選手権３度、高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグファイナルで２度優勝。０６年、Ｊリーグで監督を務められる日本サッカー協会Ｓ級ライセンス（現ＪＦＡＰｒｏライセンス）を取得。２３年季より町田の監督に就任。同年Ｊ２を制してＪ１昇格を果たす。