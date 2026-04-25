◇アジア・チャンピオンズリーグエリート決勝 町田0―1アルアハリ（2026年4月25日 サウジアラビア・ジッダ）

サウジアラビアで集中開催されているサッカーのアジア・チャンピオンズエリート（ACLE）決勝が25日に行われ、初出場のFC町田ゼルビアは前回王者アルアハリ（サウジアラビア）と激突。スコアレスのまま突入した延長前半6分に今大会初失点を喫し、0―1と敗戦。後半相手に退場者が出て数的有利となるも、あと一歩及ばず。日本勢は24年の横浜F・マリノス、25年の川崎Fに続き3大会連続の準優勝に終わった。

初出場ながら決勝トーナメントを無失点のまま快進撃を続ける町田は“完全アウェー”となった6万人収容のキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで前回王者アルアハリと激突した。

試合は中東特有の異様な雰囲気に包まれ町田イレブンがボールを持つと大ブーイング。軽い接触で相手選手がピッチに倒れ込めば指笛を使って反則をアピール。主審に対し常にプレッシャーをかけ続けるなど、まさに“12番目の選手”として立ちはだかった。

それでもチームは動揺することなく落ち着いた立ち上がり。前半13分、FWガレーノにDFラインの裏をとられるもGK谷がファインセーブ。鋭い反応で相手のシュートを防ぎピンチを救った。同42分にもピンチを迎えたがDFデミラルのシュートがバーに弾かれ命拾い。DF中山、DF林、DF岡村ら守備陣が集中力を切らさず体を張ったプレーをしたことが相手のシュートミスに繋がった。

すると後半23分、接触プレーからFWテテ・イェンギがDFアルハサウィと小競り合いとなり、相手に詰め寄って“挑発”すると頭突きを受け転倒。このプレーで相手は一発退場。FWテテ・イェンギはイエローカードを受けた。

この判定に対し“”相手サポーターはさらにヒートアップ。左CKの場面ではスタンドから物が投げ込まれ、MF相馬に直撃。危険な状況に相馬も困惑し主審にアピール。“一時中断”となったがすぐに再開。係のスタッフが体を張って相馬をガードする場面があった。

数的有利となりようやく攻勢を仕掛けるもセネガル代表GKメンディの牙城を崩せず無得点のまま後半終了のホイッスル。1―1で延長戦へと突入することになった。

そして迎えた延長前半6分、アルジェリア代表FWマフレズのクロスをコートジボワール代表MFケシエに落されると、サウジアラビア代表FWアルブライカンに押し込まれ失点。

反撃を狙うチームはその後、途中出場のDF望月が惜しいヘッドを放つも無得点。「悲願のアジア制覇」まであと一歩及ばなかった。