【なだれ注意報】北海道・士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町などに発表（雪崩注意報） 26日03:51時点
気象台は、午前3時51分に、なだれ注意報を士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町などに発表（雪崩注意報） 26日03:51時点
上川、留萌地方では、26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、27日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■士別市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意