SixTONES松村北斗（30）が、7月期の日本テレビ系土曜ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）で主演を務めることが25日、分かった。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。

同作は、愛と執着のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村は1人の女性を思い続けてきた主人公・雪村爽太を演じる。

地上波ドラマ単独初主演となる同作のオファーに松村は「素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精いっぱいに台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います」とコメントした。

松村演じる主人公は自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ながら、影から思い続けた女性を追い続ける。

役柄について「繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語です。それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。彼をどう捉えてみていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と意気込んだ。

また、松村の起用について企画・プロデューサー青木泰憲氏は「主人公は25年間、思いを伝えずに1人の女性を見守り続けてきた男性です。距離を取り、思いを押し殺す、それでもにじみ出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんとシナリオを作ってきました。きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います」と期待を込めた。