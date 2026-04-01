エゼ豪快弾を守り抜いたアーセナルがニューカッスル撃破で首位奪還！

✝️スーパーゴール✝️



アーセナル得意のセットプレー🔴⚪️



ショートコーナーから

ボックス外で待っていた #エゼ が

ゴール左隅に沈める🔥



1シーズンにおける

プレミア歴代最多のコーナーキック

からの得点に👏



🏆 プレミアリーグ第34節

⚔️ アーセナル v ニューカッスル

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