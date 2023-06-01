ACLE決勝でアル・アハリ・サウジと対戦している町田。延長前半に先制を許した。（C）Getty Images

写真拡大

　ゴールを割られた。

　FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦でアル・アハリ・サウジとサウジアラビアのジッダで対戦している。

　90分を終えて０−０。試合は延長戦に突入したなか、町田は96分に失点する。
 
　左サイドでリャド・マハレズのクロスを許すと、ファーサイドでフランク・ケシエを経由し、最後はフェラス・アルブリカンに押し込まれた。

　ビハインドの町田は懸命な反撃を試みる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】やられてしまった...町田、痛恨の失点シーン

 