町田が失点！ スコアレスで迎えた96分、マハレズのクロスから最後はアルブリカンに押し込まれる【ACLE】
ゴールを割られた。
FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦でアル・アハリ・サウジとサウジアラビアのジッダで対戦している。
90分を終えて０−０。試合は延長戦に突入したなか、町田は96分に失点する。
左サイドでリャド・マハレズのクロスを許すと、ファーサイドでフランク・ケシエを経由し、最後はフェラス・アルブリカンに押し込まれた。
ビハインドの町田は懸命な反撃を試みる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やられてしまった...町田、痛恨の失点シーン
FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦でアル・アハリ・サウジとサウジアラビアのジッダで対戦している。
90分を終えて０−０。試合は延長戦に突入したなか、町田は96分に失点する。
左サイドでリャド・マハレズのクロスを許すと、ファーサイドでフランク・ケシエを経由し、最後はフェラス・アルブリカンに押し込まれた。
ビハインドの町田は懸命な反撃を試みる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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