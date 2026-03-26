伊東純也がピンポイントクロスでアシストも…ゲンクは90分同点被弾でドロー
[4.25 ベルギー・リーグPO2第5節 ゲンク 1-1 S・リエージュ]
ゲンクは25日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦して1-1で引き分けた。FW伊東純也はフル出場し、先制点をアシストした。
伊東は開始40秒で最終ラインの背後を取ってゴール前にクロスを送るも、FWアーロン・ビブのヘディングシュートはクロスバーに嫌われた。続く前半3分には中盤から絶妙なスルーパスを供給すると、抜け出したビブがGKマティウ・エポロに倒されてPKを獲得したかと思われたがオフサイドだった。
その後は伊東がCKでビブに合わせる場面が続くも、ビブのヘディングシュートはGKに阻まれた。同41分にはビブが高い位置でボールを奪ったショートカウンターで伊東が中央を突破。4人がプレスに来るなかでペナルティエリア内からシュートを放つも、DFイベ・ハウテキートのスライディングブロックに弾かれた。
右ウイングに入っていた伊東は後半24分から左サイドに移動した。すると後半28分、セットプレーの流れから右にいた伊東がピンポイントクロスを上げると、ビブが頭で合わせて先制点。伊東は今季4アシスト目になった。
ゲンクは後半39分にMF横山歩夢を投入。そのまま逃げ切りを図りたいところだったが、同45分にMFカスパー・ニールセンに直接フリーキックを決められて1-1の引き分けに終わった。
ゲンクは25日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦して1-1で引き分けた。FW伊東純也はフル出場し、先制点をアシストした。
伊東は開始40秒で最終ラインの背後を取ってゴール前にクロスを送るも、FWアーロン・ビブのヘディングシュートはクロスバーに嫌われた。続く前半3分には中盤から絶妙なスルーパスを供給すると、抜け出したビブがGKマティウ・エポロに倒されてPKを獲得したかと思われたがオフサイドだった。
右ウイングに入っていた伊東は後半24分から左サイドに移動した。すると後半28分、セットプレーの流れから右にいた伊東がピンポイントクロスを上げると、ビブが頭で合わせて先制点。伊東は今季4アシスト目になった。
ゲンクは後半39分にMF横山歩夢を投入。そのまま逃げ切りを図りたいところだったが、同45分にMFカスパー・ニールセンに直接フリーキックを決められて1-1の引き分けに終わった。