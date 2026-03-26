左SB松木玖生がウェンブリーでアシストも…マンチェスター・Cがサウサンプトンを逆転撃破、4年連続FA杯決勝進出
[4.25 FA杯準決勝 マンチェスター・C 2-1 サウサンプトン23]
FAカップは25日に準決勝1日目を開催した。マンチェスター・シティはサウサンプトン(英2部相当)に2-1の逆転勝利を収めて4年連続の決勝進出を果たした。サウサンプトンのMF松木玖生は左サイドバックとして途中出場し、MFサビーニョに対応する役割を担いながら先制点をアシストした。
ウェンブリー開催の準決勝。前半はシュートシーンがなかったサウサンプトン。ただ後半開始1分、MFフィン・アザズが中盤でルーズボールに触れた速攻からMFトム・フェローズが抜け出す決定機を迎えた。しかし戻ってきたDFナタン・アケがスライディングタックルを決めてシュートには至らなかった。
対するマンチェスター・Cは後半6分、FWオマル・マーモウシュとアケがペナルティエリア左に抜け出して中央へ折り返すチャンスが連続して続くも、味方には合わなかった。同15分にはオーバーラップしたDFラヤン・アイト・ヌーリの折り返しにマーモウシュが反応するも枠の上に外れた。
攻勢を強めるマンチェスター・Cは後半27分に速攻からMFラヤン・シェルキがシュートを放つもGKダニエル・ペレツの守備範囲。スコアレスのまま終盤に突入した。
サウサンプトンは後半33分に松木を投入。松木は本職ではない左サイドバックに入った。すると同34分、インナーラップした松木がペナルティエリア手前でボールを受けて中央のアザズに預けると、アザズが反転から鮮やかなミドルシュートをゴールに流し込み、サウサンプトンが先制した。
ところがマンチェスター・Cは直後の後半36分、FWジェレミ・ドクのミドルシュートが相手に当たってコースが変わると、ゴール右に吸い込まれて同点。あっという間に追いついた。
追いつかれたサウサンプトンは後半38分、味方の落としに反応した松木がペナルティエリア手前から左足ダイレクトシュートを放ったがGKに弾かれた。
だが2点目はマンチェスター・Cだった。後半42分、ミドルレンジでボールを受けたMFニコ・ゴンザレスが強烈なミドルシュートを突き刺して逆転に成功。同45+1分にはGKが大きく飛び出して不在のゴールへサビーニョがシュートする追加点のチャンスがあったが、ここは松木がゴールライン上でスーパークリア。ただサウサンプトンは追いつくことができず、23年ぶりの決勝進出とはならなかった。
FAカップは25日に準決勝1日目を開催した。マンチェスター・シティはサウサンプトン(英2部相当)に2-1の逆転勝利を収めて4年連続の決勝進出を果たした。サウサンプトンのMF松木玖生は左サイドバックとして途中出場し、MFサビーニョに対応する役割を担いながら先制点をアシストした。
ウェンブリー開催の準決勝。前半はシュートシーンがなかったサウサンプトン。ただ後半開始1分、MFフィン・アザズが中盤でルーズボールに触れた速攻からMFトム・フェローズが抜け出す決定機を迎えた。しかし戻ってきたDFナタン・アケがスライディングタックルを決めてシュートには至らなかった。
攻勢を強めるマンチェスター・Cは後半27分に速攻からMFラヤン・シェルキがシュートを放つもGKダニエル・ペレツの守備範囲。スコアレスのまま終盤に突入した。
サウサンプトンは後半33分に松木を投入。松木は本職ではない左サイドバックに入った。すると同34分、インナーラップした松木がペナルティエリア手前でボールを受けて中央のアザズに預けると、アザズが反転から鮮やかなミドルシュートをゴールに流し込み、サウサンプトンが先制した。
ところがマンチェスター・Cは直後の後半36分、FWジェレミ・ドクのミドルシュートが相手に当たってコースが変わると、ゴール右に吸い込まれて同点。あっという間に追いついた。
追いつかれたサウサンプトンは後半38分、味方の落としに反応した松木がペナルティエリア手前から左足ダイレクトシュートを放ったがGKに弾かれた。
だが2点目はマンチェスター・Cだった。後半42分、ミドルレンジでボールを受けたMFニコ・ゴンザレスが強烈なミドルシュートを突き刺して逆転に成功。同45+1分にはGKが大きく飛び出して不在のゴールへサビーニョがシュートする追加点のチャンスがあったが、ここは松木がゴールライン上でスーパークリア。ただサウサンプトンは追いつくことができず、23年ぶりの決勝進出とはならなかった。