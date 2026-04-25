ケイコ ニシヤマ、仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」とのコラボソファを発売 スペシャルファブリックを描き下ろし
コラボは、日本でリーン・ロゼ製品の国内販売と唯一のライセンス製造を手掛けるドリームベッド社と、リーン・ロゼ社の提携45周年を記念して企画。空想の動植物を手描きで表現したプリントをシグネチャーとする、テキスタイルに特化したブランド「ケイコ ニシヤマ」のデザイナー 西山景子がファブリックのデザインを手掛け、両社の歩みと未来をつなぐ意味を込めた図案「KAKEHASHI」を描き下ろした。
KAKEHASHIのデザインは、ドリームベッド社の本社がある広島とロゼ社があるブリオードの両都市が、豊かな川の流れを通じて海へとつながっていることに着想。⼤⾃然の中で渡り⿃が舞い、⽇本を象徴する「ツバキ」や、原爆に耐え抜いた強く美しい「キョウチクトウ」、フランスの国花である「⽮⾞菊」が咲く庭園を描いた。
同コレクションでは、「ロゼトーゴ1人掛け」（24万2000円）や「ロゼブリガンタン2人掛け」（39万6000円）をはじめ、ロゼブリガンタンの45周年記念モデルを含む全21モデルをラインナップしている。
■リーンロゼ 期間限定ショップ
＜ジェイアール名古屋タカシマヤ＞
期間：2026年4月29日（水・祝）〜6月2日（火）
場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン1階 ウオッチメゾンギャラリー
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4
＜銀座三越＞
期間：2026年7月1日（水）〜7月14日（火）
場所：銀座三越 本館7階インテリア売場
所在地：東京都中央区銀座4丁目6-16
＜松坂屋名古屋店＞
期間：2026年7月1日（水）〜7月14日（火）
場所：松坂屋名古屋店 7階インテリア売場
所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1
■リーン・ロゼ：公式オンラインストア
■ケイコニシヤマ：公式サイト／公式インスタグラム