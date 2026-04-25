ケイコ ニシヤマ、仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」とのコラボソファを発売　スペシャルファブリックを描き下ろし

フランスのインテリアブランド「リーン・ロゼ（Ligne Roset）」が、「ケイコ ニシヤマ（KEIKO NISHIYAMA）」とコラボレーションしたスペシャルファブリックのソファコレクションを発売した。2027年3月31日までの期間、リーン・ロゼの各店舗と公式オンラインショップ、リーン・ロゼオフィシャルパートナーショップ、リーン・ロゼ取扱店で販売している。また、4月29日から6月2日まではジェイアール名古屋タカシマヤ、7月1日から14日までは銀座三越と松坂屋名古屋店のリーンロゼ 期間限定ショップでも取り扱う。

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コラボは、日本でリーン・ロゼ製品の国内販売と唯一のライセンス製造を手掛けるドリームベッド社と、リーン・ロゼ社の提携45周年を記念して企画。空想の動植物を手描きで表現したプリントをシグネチャーとする、テキスタイルに特化したブランド「ケイコ ニシヤマ」のデザイナー 西山景子がファブリックのデザインを手掛け、両社の歩みと未来をつなぐ意味を込めた図案「KAKEHASHI」を描き下ろした。

KAKEHASHIのデザインは、ドリームベッド社の本社がある広島とロゼ社があるブリオードの両都市が、豊かな川の流れを通じて海へとつながっていることに着想。⼤⾃然の中で渡り⿃が舞い、⽇本を象徴する「ツバキ」や、原爆に耐え抜いた強く美しい「キョウチクトウ」、フランスの国花である「⽮⾞菊」が咲く庭園を描いた。

同コレクションでは、「ロゼトーゴ1人掛け」（24万2000円）や「ロゼブリガンタン2人掛け」（39万6000円）をはじめ、ロゼブリガンタンの45周年記念モデルを含む全21モデルをラインナップしている。

■リーンロゼ 期間限定ショップ

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ＞

期間：2026年4月29日（水・祝）〜6月2日（火）

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン1階 ウオッチメゾンギャラリー

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4

＜銀座三越＞

期間：2026年7月1日（水）〜7月14日（火）

場所：銀座三越 本館7階インテリア売場

所在地：東京都中央区銀座4丁目6-16

＜松坂屋名古屋店＞

期間：2026年7月1日（水）〜7月14日（火）

場所：松坂屋名古屋店 7階インテリア売場

所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1

■リーン・ロゼ：公式オンラインストア

■ケイコニシヤマ：公式サイト／公式インスタグラム