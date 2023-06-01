左SBで“緊急出場”の松木玖生が先制弾アシストも、サウサンプトンは終盤に２失点。マンCに１−２逆転負けでベスト４敗退【FA杯】
現地４月25日に開催されたFAカップの準決勝で、松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンがプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティと聖地ウェンブリーで対戦した。
松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から押し込まれる時間が続く。それでも12分、アザズのラストパスに抜け出したシエンツァが右足のシュートを流し込む。しかしオフサイドの判定で得点は認められなかった。
その後も終始、ボールを握られていたものの、シティに決定的なチャンスを作らせず。スコアレスで前半を終える。
迎えた後半、46分にサウサンプトンがチャンスを作る。GKのロングフィードの流れからアザズのパスにスチュワートが抜け出すも、シュートは打ち切れない。さらに55分には敵陣ボックス手前の左からスチュワートがコントロールショットを放ったが、GKトラフォードにキャッチされた。
以降は相手の猛攻を受けて劣勢の時間帯が続く。72分には自陣でボールを奪われると、ショートカウンターを受けてニコに強烈なシュートを浴びるも、GKペレツがセーブした。
78分には負傷した左SBのウェリントンに代わって松木を投入。22歳の日本人はそのまま同ポジションに入る。するとその１分後、敵陣ボックス手前の中央で松木の横パスを受けたアザズが鮮やかなミドルシュートを突き刺して先制点を奪った。
それでもその82分に同点弾を献上。ドクに浴びたシュートがディフレクションしてそのままゴールに吸い込まれた。
その直後には、松木が敵陣ペナルティエリア手前の中央でマイナスのパスに反応してワンタッチで狙うも、GKトラフォードに防がれる。
すると87分、自陣ボックス手前の右寄りからニコに強烈なミドルシュートでネットを揺らされて逆転を許した。
このまま試合は１−２で終了。逆転負けを喫したサウサンプトンはベスト４で敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生がマンC相手に先制点をアシスト！
松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から押し込まれる時間が続く。それでも12分、アザズのラストパスに抜け出したシエンツァが右足のシュートを流し込む。しかしオフサイドの判定で得点は認められなかった。
迎えた後半、46分にサウサンプトンがチャンスを作る。GKのロングフィードの流れからアザズのパスにスチュワートが抜け出すも、シュートは打ち切れない。さらに55分には敵陣ボックス手前の左からスチュワートがコントロールショットを放ったが、GKトラフォードにキャッチされた。
以降は相手の猛攻を受けて劣勢の時間帯が続く。72分には自陣でボールを奪われると、ショートカウンターを受けてニコに強烈なシュートを浴びるも、GKペレツがセーブした。
78分には負傷した左SBのウェリントンに代わって松木を投入。22歳の日本人はそのまま同ポジションに入る。するとその１分後、敵陣ボックス手前の中央で松木の横パスを受けたアザズが鮮やかなミドルシュートを突き刺して先制点を奪った。
それでもその82分に同点弾を献上。ドクに浴びたシュートがディフレクションしてそのままゴールに吸い込まれた。
その直後には、松木が敵陣ペナルティエリア手前の中央でマイナスのパスに反応してワンタッチで狙うも、GKトラフォードに防がれる。
すると87分、自陣ボックス手前の右寄りからニコに強烈なミドルシュートでネットを揺らされて逆転を許した。
このまま試合は１−２で終了。逆転負けを喫したサウサンプトンはベスト４で敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生がマンC相手に先制点をアシスト！