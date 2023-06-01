町田、死闘は90分で決着つかず！ 相手DFが“頭突き”で一発退場、決勝は数的優位で延長戦へ【ACLE】

町田、死闘は90分で決着つかず！ 相手DFが“頭突き”で一発退場、決勝は数的優位で延長戦へ【ACLE】