◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝 町田―アルアハリ（２５日、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

サウジアラビア・ジッダで開催されているＡＣＬＥの決勝で、初出場の町田はアルアハリ（サウジアラビア）に０―０のまま後半を終えた。延長戦に入る。

シャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）との準決勝から中３日。黒田剛監督は準決勝と同じ先発で運命の一戦に臨んだ。地元チームが相手なこともあり、スタンドは相手のクラブカラーの緑一色。試合開始の瞬間から大声援が飛ぶなど、予想通り大アウェーの空間になった。

ＦＷガレーノ、ＦＷトニー、ＦＷマフレズ擁する、相手の強力な３トップはこの試合も健在。前半１３分にはガレーノがＤＦの裏へ抜け、カウンターの好機を作られるが、ＧＫ谷晃生がガレーノのシュートを止めて、難を逃れた。同３２分にもピンチになったが、ＤＦ昌子源の体をはったブロックでゴールを割らせなかった。

試合が動いたのは後半２３分、ＦＷイエンギが相手ＤＦハウサウィと競り合い、ファウルの笛が吹かれてから詰め寄ると、激昂した相手が頭突きで反撃し、レッドカードを誘発。相手選手の人数が１０人になり、数的優位を得た。会場は騒然となり、ピッチに物が投げ込まれるようになった。

ここから一気に形勢が変わり、町田が攻撃する時間が増えた。そのまま後半終了の笛が鳴るまでスコアは動かず。運命の決勝は９０分では決着がつかず、延長戦に入ることになった。