ワールドシリーズの”大谷斬り”で脚光を浴びたブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手が、２８日（同２９日）、本拠でのレッドソックス戦で、今季初登板することになった。２５日（同２６日）に、シュナイダー監督が明かした。昨年シングルＡから超スピード出世。９月にメジャー昇格し、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで注目を浴びた２２歳右腕は、春季キャンプは右肩インピンジメントで出遅れ、開幕をＩＬ入りで迎えていた。

「全ての確認事項をチェックし、我々の望んでいた条件を満たしてくれた。リハビリの計画に沿ってやってきて、彼の感覚を確認し、ここに至った」と同監督。先発枠はラウアーがブルペンに配置転換され、５人ローテを継続する。球数が増えていたシースに休養を与える理由からコービンとシースの順番を入れ替え、２７日からのレッドソックス戦は、シース、イエサベージ、シャーザーの３人が先発する。

イエサベージは、昨年の地区シリーズ（ヤンキース）で５回１／３、無被安打でＰＳ初勝利。リーグ優勝決定戦（マリナーズ）では、王手を掛けられた第６戦で逆王手に貢献。ワールドシリーズ（ドジャーズ）では、先発２試合、中継ぎ１試合。第５戦は７回３被安打１失点。１２奪三振で無双し、大谷翔平を一ゴロ、空振り三振、右直と黙らせた。レ軍・吉田正尚外野手との初対戦も注目され、ブルージェイズ・岡本和真内野手と、敵味方に分かれて、カナダでの”侍ジャパン共演”にも期待が高まる。