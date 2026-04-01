セリエA 25/26の第34節 ボローニャとローマの試合が、4月26日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはジョナサン・ロウ（FW）、サンティアゴ・カストロ（FW）、リッカルド・オルソリーニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ニール・エルアイナウイ（MF）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ローマのニール・エルアイナウイ（MF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

さらに45+2分ローマが追加点。ドニエル・マレン（FW）のアシストからニール・エルアイナウイ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ローマが0-2で勝利した。

なお、ローマは46分にマリオ・エルモソ（DF）、66分にデバイン・レンス（DF）、69分にニール・エルアイナウイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 03:00:44 更新