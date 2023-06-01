イェンギが強烈な頭突きをくらう！ 相手DFは一発レッド、町田が数的優位に【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝で、アル・アハリ・サウジとサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦している。
前半から相手がペースを握る展開で、町田は苦しい時間を過ごすなか、68分に数的優位になる。
FWテテ・イェンギとDFザカリア・ハウサウィが激しくデュエル。直後に２人はやり合うと、ハウサウィがイェンギに強烈な頭突きをくらわす。
主審は迷わずハウサウィにレッドカードを提示。ピッチ上には多くのペットボトルが投げ込まれるなど、一時騒然となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは痛い！ 相手DFがイェンギに強烈な頭突き
前半から相手がペースを握る展開で、町田は苦しい時間を過ごすなか、68分に数的優位になる。
FWテテ・イェンギとDFザカリア・ハウサウィが激しくデュエル。直後に２人はやり合うと、ハウサウィがイェンギに強烈な頭突きをくらわす。
主審は迷わずハウサウィにレッドカードを提示。ピッチ上には多くのペットボトルが投げ込まれるなど、一時騒然となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは痛い！ 相手DFがイェンギに強烈な頭突き