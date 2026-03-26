リバプールがパレスを下して3連勝! 鎌田大地はフル出場も3戦未勝利に
[4.25 プレミアリーグ第34節 リバプール 3-1 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは25日に第34節を行った。MF遠藤航が所属するリバプールとMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの対戦は、リバプールが3-1で勝利。遠藤は負傷でメンバー外となり、鎌田はフル出場した。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権争いのなかで3連勝を狙うリバプールは、序盤からチャンスを作る。前半35分にはMFアレクシス・マック・アリスターのシュートをFWアレクサンデル・イサクが収め、そのまま決め切り先制ゴールを挙げた。40分にはDFアンドリュー・ロバートソンが追加点を決め、2-0で前半を折り返した。
後半はパレスが反撃に出る。さらにリバプールはMFモハメド・サラーが後半14分に負傷交代。26分にはMFダニエル・ムニョスのゴールで1-2と1点差に詰め寄った。
パレスは終盤にさらに攻勢を強めていく。後半アディショナルタイムには鎌田のスルーパスからチャンスを創出するもゴールとはならない。すると同6分過ぎにはリバプールがMFフロリアン・ビルツのゴールでダメを押した。
試合はそのまま終了し、リバプールが3-1で3連勝。パレスは3試合未勝利となった。
プレミアリーグは25日に第34節を行った。MF遠藤航が所属するリバプールとMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの対戦は、リバプールが3-1で勝利。遠藤は負傷でメンバー外となり、鎌田はフル出場した。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権争いのなかで3連勝を狙うリバプールは、序盤からチャンスを作る。前半35分にはMFアレクシス・マック・アリスターのシュートをFWアレクサンデル・イサクが収め、そのまま決め切り先制ゴールを挙げた。40分にはDFアンドリュー・ロバートソンが追加点を決め、2-0で前半を折り返した。
パレスは終盤にさらに攻勢を強めていく。後半アディショナルタイムには鎌田のスルーパスからチャンスを創出するもゴールとはならない。すると同6分過ぎにはリバプールがMFフロリアン・ビルツのゴールでダメを押した。
試合はそのまま終了し、リバプールが3-1で3連勝。パレスは3試合未勝利となった。