堂安律、値千金の今季リーグ5点目！ 途中出場から右足で同点弾…2026年初ゴールを記録
フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、2026年の初ゴールを記録した。
30試合が消化したリーグ戦で勝ち点「42」のフランクフルトは現在8位。2試合ぶりの勝利を目指した一戦で堂安はベンチスタートとなった。
0−1のビハインドで迎えた後半開始から堂安は右サイドのアタッカーとして途中出場を果たす。すると66分に期待に応え大仕事。エリア内でジャン・ウズンからのパスを受け、左足でコントロールしてから右足でフィニッシュ。グラウンダーで放たれたシュートはファーサイドのネットを揺らし、値千金の同点ゴールを奪った。
その後、スコアレスは動かず、アウクスブルクとの試合は1−1で終了した。堂安はアルベルト・リエラ監督就任以降、初めてゴールを記録。ブンデスリーガでの得点数を「5」に伸ばしている。
フランクフルトは次戦、5月2日にハンブルガーSVと対戦する。
30試合が消化したリーグ戦で勝ち点「42」のフランクフルトは現在8位。2試合ぶりの勝利を目指した一戦で堂安はベンチスタートとなった。
0−1のビハインドで迎えた後半開始から堂安は右サイドのアタッカーとして途中出場を果たす。すると66分に期待に応え大仕事。エリア内でジャン・ウズンからのパスを受け、左足でコントロールしてから右足でフィニッシュ。グラウンダーで放たれたシュートはファーサイドのネットを揺らし、値千金の同点ゴールを奪った。
その後、スコアレスは動かず、アウクスブルクとの試合は1−1で終了した。堂安はアルベルト・リエラ監督就任以降、初めてゴールを記録。ブンデスリーガでの得点数を「5」に伸ばしている。
フランクフルトは次戦、5月2日にハンブルガーSVと対戦する。
【動画】堂安の2026年初ゴール！
お待たせしました— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 25, 2026
さすがの落ち着き
🇯🇵堂安律 2026年初ゴール⚽️
🇩🇪ブンデスリーガ第31節
🆚アウクスブルク×フランクフルト
📺DAZN ライブ配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/0FzahKAN6K