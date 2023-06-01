＜速報＞メジャー初予選通過の原英莉花が3日目スタート 出だしはパー
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞メジャー今季初戦は第3ラウンドが進行中。メジャー4度目にして初めて予選通過を決めた原英莉花は、日本時間午前1時5分にティオフ。1番パー5をパーで滑り出した。
【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲスト
ラフからの3打目はピン右3メートルほどにオン。バーティパットは惜しくも決まらなかった。トータル2アンダー・22位から浮上を狙う。日本勢は11人が予選を通過。最上位につけるのはトータル4アンダー・11位の神谷そらと吉田優利。吉田はトータル3アンダーの笹生優花と午前1時35分に同組でスタート。神谷はそのひとつ後ろの組でプレーする。古江彩佳が「69」をマークしてトータル1アンダーでホールアウト。岩井明愛は3つ伸ばして後半をプレー中。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は6番を終えてイーブンパー。きょう25日が21歳誕生日の馬場咲希もパーを並べている。最終組のコルダとパティ・タバタナキト（タイ）は午前2時45分の競技開始を予定している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞シェブロン選手権 リーダーボード
「お恥ずかしい…」 原英莉花はメジャー初アンダーパーで初の予選通過
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