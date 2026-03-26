復帰2戦目の高井幸大、途中出場から1分で乱闘騒ぎの仲裁務める…ボルシアMGはスコアレスドロー
[4.25 ブンデスリーガ第31節 ボルフスブルク 0-0 ボルシアMG]
ボルシアMGのDF高井幸大が25日のブンデスリーガ第31節・ボルフスブルク戦で後半アディショナルタイムから出場するも、直後に乱闘騒ぎの仲裁に入る思わぬ役割を務めた。
負傷に悩まされてきた高井は前々節にベンチメンバーに戻ると、今月19日に行われ前節のマインツ戦で後半42分から出場し、2月22日のリーグ戦以来となる復帰を果たしたばかり。今節もベンチスタートとなり、スコアレスの後半45+1分から3バックの左で出場した。
すると直後の後半45+2分に味方DFイェンス・カストロップが相手DFサエル・クンベディに危険なタックルを行ったことをきっかけに、カストロップとFWアダム・ダギムが激しく対立して両チームの選手が入り乱れる事態になった。近くにいた高井も急いでダギムを引き剥がそうと仲裁に入り、同44分から出場していたFW町野修斗も輪に加わって仲裁に努めていた。
一連の事案でカストロップは一発退場、ダギムとボルシアMGのMFロッコ・ライツにはイエローカードが提示された。
その後、高井はカウンターを仕掛けようとするダギムのドリブルに前に出て阻む場面もあったが、チームに得点は生まれずスコアレスドロー。ボルフスブルクのFW塩貝健人は3試合ぶりに出番が訪れず、日本代表対決は実現しなかった。
ボルシアMGのDF高井幸大が25日のブンデスリーガ第31節・ボルフスブルク戦で後半アディショナルタイムから出場するも、直後に乱闘騒ぎの仲裁に入る思わぬ役割を務めた。
負傷に悩まされてきた高井は前々節にベンチメンバーに戻ると、今月19日に行われ前節のマインツ戦で後半42分から出場し、2月22日のリーグ戦以来となる復帰を果たしたばかり。今節もベンチスタートとなり、スコアレスの後半45+1分から3バックの左で出場した。
一連の事案でカストロップは一発退場、ダギムとボルシアMGのMFロッコ・ライツにはイエローカードが提示された。
その後、高井はカウンターを仕掛けようとするダギムのドリブルに前に出て阻む場面もあったが、チームに得点は生まれずスコアレスドロー。ボルフスブルクのFW塩貝健人は3試合ぶりに出番が訪れず、日本代表対決は実現しなかった。
ファーストプレーが乱闘の仲裁に— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 25, 2026
高井幸大と町野修斗が終盤に出場
いきなり乱闘に巻き込まれる...
ブンデスリーガ第31節
ヴォルフスブルク×ボルシアMG
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