プレミアリーグ 25/26の第34節 リバプールとクリスタルパレスの試合が、4月25日23:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）、イスマイラ・サール（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。リバプールのアレクシス・マクアリスター（MF）のアシストからアレクサンデル・イサク（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

さらに40分リバプールが追加点。カーティス・ジョーンズ（MF）のアシストからアンドリュー・ロバートソン（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ティリック・ミッチェル（DF）からボルナ・ソサ（DF）に交代した。

59分、リバプールが選手交代を行う。モハメド・サラー（FW）に代わりイエレミ・フリムポング（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

59分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ブレナン・ジョンソン（FW）からイエレミ・ピノ（FW）に交代した。

70分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ジャンフィリップ・マテタ（FW）からヨルゲン・ラルセン（FW）に交代した。

その直後の71分、クリスタルパレスのダニエル・ムニョス（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

79分、リバプールが選手交代を行う。アレクサンデル・イサク（FW）からライアン・フラフェンベルク（MF）に交代した。

87分、リバプールは同時に2人を交代。カーティス・ジョーンズ（MF）、アンドリュー・ロバートソン（DF）に代わりジョー・ゴメス（DF）、ミロシュ・ケルケズ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分リバプールに貴重な追加点が入る。アレクシス・マクアリスター（MF）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リバプールが3-1で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はフル出場した。

2026-04-26 01:10:12 更新