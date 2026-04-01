プレミアリーグ 25/26の第34節 ウルバーハンプトンとトットナムの試合が、4月25日23:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、ロドリゴ・ゴメス（FW）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、イブ・ビスマ（MF）らが先発に名を連ねた。

40分、トットナムが選手交代を行う。ドミニク・ソランケ（FW）に代わりリシャルリソン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、トットナムが選手交代を行う。ランダル・コロムアニ（FW）からマティス・テル（FW）に交代した。

62分、トットナムは同時に2人を交代。イブ・ビスマ（MF）、シャビ・シモンズ（FW）に代わりジョアン・パリーニャ（MF）、ルーカス・ベルグバル（MF）がピッチに入る。なお、シャビ・シモンズ（FW）は負傷による交代とみられる。

72分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ロドリゴ・ゴメス（FW）からトル・アロコダレ（FW）に交代した。

82分、ついに均衡が崩れる。トットナムのリシャルリソン（FW）のアシストからジョアン・パリーニャ（MF）がゴールが生まれトットナムが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、トットナムが0-1で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは45+3分にアンドレ（MF）、56分にウーゴ・ブエノ（DF）、90+6分にジョアン・ゴメス（MF）に、またトットナムは56分にペドロ・ポロ（DF）、65分にロドリゴ・ベンタンクール（MF）、74分にコナー・ギャラガー（MF）、90+8分にケビン・ダンソ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 01:10:20 更新