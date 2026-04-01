プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ルーベンとシャルルロワの試合が、4月25日23:00にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは大南 拓磨（DF）、ユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはアントワン・コラッシン（MF）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ルーベンは後半の頭から2人が交代。ティボー・フリエティンク（MF）、ブライアン・カヨ（MF）に代わりオスカル・ヒル（DF）、ルカシュ・ラコミー（MF）がピッチに入る。

53分に試合が動く。シャルルロワのケビン・ファンデンケルホフ（DF）のアシストからアントワーヌ・ベルニエ（FW）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

59分、シャルルロワは同時に2人を交代。パトリック・プフラッケ（MF）、アントワン・コラッシン（MF）に代わりヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）、オーレリアン・シャイドラー（FW）がピッチに入る。

69分シャルルロワが追加点。ケビン・ファンデンケルホフ（DF）のアシストからオーレリアン・シャイドラー（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シャルルロワが0-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はフル出場した。明本 考浩（MF）は出場しなかった。

2026-04-26 01:11:04 更新