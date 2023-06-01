フローニンゲン戦で2ゴール

オランダ1部フェイエノールトは現地時間4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し3-1で勝利した。

日本代表FW上田綺世がスタメン出場し、前半22分にPKを決め、後半23分には反転ターンからの技ありゴールで勝利に貢献した。

試合は前半11分、DFジョーダン・ボスがゴールネットを揺らしてフェイエノールトが先制に成功すると、同21分にボスがペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。このPKを上田が冷静にゴール左に決め、今季リーグ戦24ゴール目とした。

そして、後半23分にはペナルティエリア手前でボールを受けてから、反転ターンで相手DFをかわして右足シュートをゴール右に流し込んだ。圧巻の一撃で今季29試合目でリーグ戦のゴールを25に伸ばした。後半41分に1点を返されたが、そのまま3-1で逃げ切った。DF渡辺剛は左足のふくらはぎを痛め、後半30分でピッチを後にした。

得点ランキングでは、2位がMFイスマエル・サイバリ（PSV）の15ゴールで、10ゴール差。華麗な反転ターンから技ありゴールを決めるなど、随所で存在感を見せた上田が6月に開幕する北中米ワールドカップに向けて好調を維持している。（FOOTBALL ZONE編集部）