フローニンヘン戦で２ゴールを挙げた上田。(C)Getty Images

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　現地４月24日開催のエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦している。

　この試合で、CFでスタメン出場した上田が躍動する。

　まずは１点リードで迎えた22分、PKのキッカーを務めると、鋭いキックをゴール左に決めて、２試合連続ゴールを挙げる。
 
　さらに67分、ペナルティエリア手前で華麗なターンで相手をかわすと右足でシュート。２点目を奪ってみせた。　

　27歳の日本代表FWは、これが今季25点目。29戦25発と驚異のペースで、得点ランキング２位に10点差をつけて首位を独走している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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