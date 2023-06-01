上田綺世が圧巻の２ゴール！驚異の29戦25発、得点ランクトップを独走
現地４月24日開催のエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦している。
この試合で、CFでスタメン出場した上田が躍動する。
まずは１点リードで迎えた22分、PKのキッカーを務めると、鋭いキックをゴール左に決めて、２試合連続ゴールを挙げる。
さらに67分、ペナルティエリア手前で華麗なターンで相手をかわすと右足でシュート。２点目を奪ってみせた。
27歳の日本代表FWは、これが今季25点目。29戦25発と驚異のペースで、得点ランキング２位に10点差をつけて首位を独走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール
この試合で、CFでスタメン出場した上田が躍動する。
まずは１点リードで迎えた22分、PKのキッカーを務めると、鋭いキックをゴール左に決めて、２試合連続ゴールを挙げる。
さらに67分、ペナルティエリア手前で華麗なターンで相手をかわすと右足でシュート。２点目を奪ってみせた。
27歳の日本代表FWは、これが今季25点目。29戦25発と驚異のペースで、得点ランキング２位に10点差をつけて首位を独走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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