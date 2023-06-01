【今日の献立】2026年4月26日(日)「鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん」 「レタスとワカメのラー油和え」 「豆苗のオイスター炒め」 の全3品。
疲労回復効果が高い鶏むね肉を主に、ビタミン豊富なレタスや豆苗を副菜にした、元気がでるパワーアップ献立。
【主菜】鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん
調理時間：30分
カロリー：580Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩 少々
キャベツ 2~3枚
酒 100ml
白ネギ (青い部分)1本分
ショウガ 1片
＜ゴマダレ＞
練り白ゴマ 大さじ2
白ネギ (みじん切り)5cm分
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ニラ (みじん切り)少々
プチトマト 4個
キャベツが落とし蓋の代わりになります。
2. (1)に蓋をして、中火にかける。沸騰したら火を弱め5分蒸す。火を止めて、10分以上放置し余熱で火を通す。
キャベツが柔らかくなったら火を消す目安です。鶏肉の厚みによって加熱時間が異なるので、10分以上放置した後、火が通っているか確認してください。
3. ＜ゴマダレ＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。(2)から出た鶏肉の酒蒸しの汁(分量外)を大さじ3加え、混ぜてのばす。
4. (2)の鶏むね肉は食べやすい大きさに切る。キャベツは短冊切りにする。
5. 器に鶏むね肉を盛り、キャベツとプチトマトを添える。＜ゴマダレ＞をかけ、ニラを散らす。
【副菜】レタスとワカメのラー油和え
和えるだけで簡単にできる一品。ラー油の量はお好みで。
調理時間：10分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ワカメ (干し)2g
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1/2
ラー油 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1
白ゴマ 小さじ1
2. レタス、ワカメを加え、サックリ混ぜる。分量外の塩少々で味を調えて白ゴマを加え、器に盛る。
【副菜】豆苗のオイスター炒め
炒め物はスピードが勝負。味付けに時間がかからないよう、調味料は1種だけ。食べる直前にサッと炒めて召し上がれ。
調理時間：10分
カロリー：62Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
サラダ油 小さじ2
オイスターソース 大さじ1
疲労回復効果が高い鶏むね肉を主に、ビタミン豊富なレタスや豆苗を副菜にした、元気がでるパワーアップ献立。
【主菜】鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：580Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏むね肉 1枚(300g)
塩 少々
キャベツ 2~3枚
酒 100ml
白ネギ (青い部分)1本分
ショウガ 1片
＜ゴマダレ＞
練り白ゴマ 大さじ2
白ネギ (みじん切り)5cm分
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ニラ (みじん切り)少々
プチトマト 4個
【下準備】鶏むね肉は厚みがある部分は斜めに包丁を入れて開き、塩少々を両面に振る。ショウガは薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに白ネギの青い部分と鶏むね肉を入れる。ショウガをのせ、酒を注ぎ、上からキャベツをかぶせる。
©Eレシピ
キャベツが落とし蓋の代わりになります。
2. (1)に蓋をして、中火にかける。沸騰したら火を弱め5分蒸す。火を止めて、10分以上放置し余熱で火を通す。
©Eレシピ
キャベツが柔らかくなったら火を消す目安です。鶏肉の厚みによって加熱時間が異なるので、10分以上放置した後、火が通っているか確認してください。
3. ＜ゴマダレ＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。(2)から出た鶏肉の酒蒸しの汁(分量外)を大さじ3加え、混ぜてのばす。
©Eレシピ
4. (2)の鶏むね肉は食べやすい大きさに切る。キャベツは短冊切りにする。
©Eレシピ
5. 器に鶏むね肉を盛り、キャベツとプチトマトを添える。＜ゴマダレ＞をかけ、ニラを散らす。
©Eレシピ
【副菜】レタスとワカメのラー油和え
和えるだけで簡単にできる一品。ラー油の量はお好みで。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レタス 2~3枚
ワカメ (干し)2g
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1/2
ラー油 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1
白ゴマ 小さじ1
【下準備】レタスは食べやすい大きさにちぎる。ワカメは水につけてもどし、水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. レタス、ワカメを加え、サックリ混ぜる。分量外の塩少々で味を調えて白ゴマを加え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】豆苗のオイスター炒め
炒め物はスピードが勝負。味付けに時間がかからないよう、調味料は1種だけ。食べる直前にサッと炒めて召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：62Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豆苗 1袋
サラダ油 小さじ2
オイスターソース 大さじ1
【下準備】豆苗は根を切り落とし、長さを半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れ、強火にかける。豆苗を入れてサッと炒め、オイスターソースで味付けをする。器に盛る。
©Eレシピ