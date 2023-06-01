プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん」 「レタスとワカメのラー油和え」 「豆苗のオイスター炒め」 の全3品。
疲労回復効果が高い鶏むね肉を主に、ビタミン豊富なレタスや豆苗を副菜にした、元気がでるパワーアップ献立。

【主菜】鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん


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調理時間：30分
カロリー：580Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

鶏むね肉  1枚(300g)
  塩  少々
キャベツ  2~3枚
酒  100ml
白ネギ  (青い部分)1本分
ショウガ  1片
＜ゴマダレ＞
  練り白ゴマ  大さじ2
  白ネギ  (みじん切り)5cm分
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  きび砂糖  小さじ1
  酢  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
ニラ  (みじん切り)少々
プチトマト  4個

【下準備】

鶏むね肉は厚みがある部分は斜めに包丁を入れて開き、塩少々を両面に振る。ショウガは薄切りにする。

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【作り方】

1. フライパンに白ネギの青い部分と鶏むね肉を入れる。ショウガをのせ、酒を注ぎ、上からキャベツをかぶせる。

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キャベツが落とし蓋の代わりになります。
2. (1)に蓋をして、中火にかける。沸騰したら火を弱め5分蒸す。火を止めて、10分以上放置し余熱で火を通す。

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キャベツが柔らかくなったら火を消す目安です。鶏肉の厚みによって加熱時間が異なるので、10分以上放置した後、火が通っているか確認してください。
3. ＜ゴマダレ＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。(2)から出た鶏肉の酒蒸しの汁(分量外)を大さじ3加え、混ぜてのばす。

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4. (2)の鶏むね肉は食べやすい大きさに切る。キャベツは短冊切りにする。

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5. 器に鶏むね肉を盛り、キャベツとプチトマトを添える。＜ゴマダレ＞をかけ、ニラを散らす。

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【副菜】レタスとワカメのラー油和え
和えるだけで簡単にできる一品。ラー油の量はお好みで。

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調理時間：10分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

レタス  2~3枚
ワカメ  (干し)2g
＜調味料＞
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  ゴマ油  小さじ1/2
  ラー油  小さじ1/4
  しょうゆ  小さじ1
白ゴマ  小さじ1

【下準備】

レタスは食べやすい大きさにちぎる。ワカメは水につけてもどし、水気をきる。

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【作り方】

1. ボウルに＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせる。

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2. レタス、ワカメを加え、サックリ混ぜる。分量外の塩少々で味を調えて白ゴマを加え、器に盛る。

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【副菜】豆苗のオイスター炒め
炒め物はスピードが勝負。味付けに時間がかからないよう、調味料は1種だけ。食べる直前にサッと炒めて召し上がれ。

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調理時間：10分
カロリー：62Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

豆苗  1袋
サラダ油  小さじ2
オイスターソース  大さじ1

【下準備】

豆苗は根を切り落とし、長さを半分に切る。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れ、強火にかける。豆苗を入れてサッと炒め、オイスターソースで味付けをする。器に盛る。

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