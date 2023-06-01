前節出番なしの堂安律が意地の同点弾！右足コントロールショットで待望の2026年初ゴール！
現地４月24日に開催されたブンデスリーガの第31節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアウクスブルクとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった
前節は出番がなく、この試合でも後半頭から途中出場となった堂安は意地の同点ゴールを決める。
０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足を一閃。ファーサイドに見事なコントロールショットを決めてみせた。
27歳の日本代表MFは、これが昨年12月13日のアウクスブルク戦以来約４か月ぶりとなる今季５点目。待望の2026年初ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足で見事なコースに決めた！堂安の同点ゴール
前節は出番がなく、この試合でも後半頭から途中出場となった堂安は意地の同点ゴールを決める。
０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足を一閃。ファーサイドに見事なコントロールショットを決めてみせた。
27歳の日本代表MFは、これが昨年12月13日のアウクスブルク戦以来約４か月ぶりとなる今季５点目。待望の2026年初ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足で見事なコースに決めた！堂安の同点ゴール