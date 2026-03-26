長く使えて高コスパ♡【ZARA】40・50代に似合う「上品カーディガン」

季節の変わり目や冷房対策など、実用性はもちろん、おしゃれのアクセントとしても頼れるカーディガン。40・50代の着こなしには、きれいめに取り入れられる一枚があるとデイリーに重宝する予感です。今回は【ZARA（ザラ）】から、さりげないディテールにこだわった上品なルックスのカーディガンをピックアップ。オンオフ問わず合わせやすく、コストパフォーマンスの面でも魅力を感じられそうです。

裾切り替えが効く！ シンプルに差がつく一枚

【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\4,790（税込・セール価格）

裾の切り替えデザインが目を引く一枚。コットン混素材のナチュラルな風合いが柔らかな雰囲気を引き立てつつ、モードな華やかさも添えてくれます。体にフィットしすぎないシルエットで、着るだけで抜け感のある雰囲気に。プレーンなボトムスから、カジュアルなデニムパンツまで合わせやすく、シンプルに取り入れるだけでコーデを新鮮に見せてくれそうです。

クリーンさが映えるミニマルカーディガン

【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\5,990（税込）

コントラストトリムやパッチポケットがクリーンなアクセントを添え、地味見えしすぎない絶妙なバランスに仕上げられたカーディガン。やや短めの丈感で、一枚着としても羽織としても軽やかな雰囲気に導いてくれそうです。Iラインが引き立つボトムスとミニマルにまとめるのはもちろん、ボリューム感のあるボトムスとも好相性。ウエストマークを意識すれば、より洗練されたバランスに。

一枚でカジュアルもきれいめもクラスアップ

【ZARA】「ストライプニットカーディガン」\5,990（税込）

ピッチの狭いボーダー柄が、上品で爽やかな雰囲気を演出。シンプル派やモノトーン派にも取り入れやすい一枚です。フロントのメタリックなボタンがリッチなムードを後押しし、羽織るだけで装いをさりげなくクラスアップ。カジュアルなボトムスに合わせてもラフになりすぎず、大人らしい洗練されたムードをキープ。フレアスカートやプリーツスカートとも上品にマッチし、お出かけにも重宝しそうです。

インナーにも使いやすいタイトシルエット

【ZARA】「ウェーブトリム付きリブニットカーディガン」\6,290（税込）

袖口のウェーブトリムが、ほんのりフェミニンなニュアンスを添えるリブニットカーディガン。フィット感のあるタイトなシルエットで、プルオーバー風に取り入れるのはもちろん、ワンピースのインナーとしても重宝しそうです。クラシカルなくるみボタンがアクセントとなり、カジュアルに傾きすぎないのもポイント。甘さを抑えた上品な仕上がりで、大人にちょうどいいバランスです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S