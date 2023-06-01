バイエルン戦で奮闘した佐野。(C)Getty Images

写真拡大

　現地時間４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、佐野海舟と川崎颯太を擁するマインツが、すでに連覇を決めている伊藤洋輝所属のバイエルンとホームで対戦した。

　佐野と伊藤が先発したこの試合は、驚きの展開となる。

　まずは15分、CKの流れから佐野が折り返したボールをコーアがボレーで決めて、マインツが先制。日本代表MFは今季２つ目のアシストをマークする。

　さらに29分、ボール奪取した佐野の見事なパスからカウンターを発動し、最後はネーベルが決めて２点目を挙げると、前半アディショナルタイム１分にも佐野のダイレクトパスを起点に、アミリのシュートのこぼれ球をベッカーが詰めて加点。なんと３−０で折り返す。
 
　しかし後半に入って53分、ジャクソンのボレーシュートで１点を返されると、73分にも途中出場のオリーセにゴラッソを叩き込まれ、２−３とされる。

　王者の勢いを止められず、81分にムシアラに同点ゴールを許すと、83分にも途中出場のケインのシュートで被弾。ついに逆転を許す。

　結局、マインツは３−４で敗戦。衝撃の展開となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】王者相手に躍動した佐野海舟がアシストをマーク

 