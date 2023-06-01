衝撃の結末！佐野海舟が王者バイエルン戦でアシスト、全３得点に関与する圧巻のパフォーマンス！マインツは前半３−０→３−４でまさかの逆転負け
現地時間４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、佐野海舟と川崎颯太を擁するマインツが、すでに連覇を決めている伊藤洋輝所属のバイエルンとホームで対戦した。
佐野と伊藤が先発したこの試合は、驚きの展開となる。
まずは15分、CKの流れから佐野が折り返したボールをコーアがボレーで決めて、マインツが先制。日本代表MFは今季２つ目のアシストをマークする。
さらに29分、ボール奪取した佐野の見事なパスからカウンターを発動し、最後はネーベルが決めて２点目を挙げると、前半アディショナルタイム１分にも佐野のダイレクトパスを起点に、アミリのシュートのこぼれ球をベッカーが詰めて加点。なんと３−０で折り返す。
しかし後半に入って53分、ジャクソンのボレーシュートで１点を返されると、73分にも途中出場のオリーセにゴラッソを叩き込まれ、２−３とされる。
王者の勢いを止められず、81分にムシアラに同点ゴールを許すと、83分にも途中出場のケインのシュートで被弾。ついに逆転を許す。
結局、マインツは３−４で敗戦。衝撃の展開となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者相手に躍動した佐野海舟がアシストをマーク
佐野と伊藤が先発したこの試合は、驚きの展開となる。
まずは15分、CKの流れから佐野が折り返したボールをコーアがボレーで決めて、マインツが先制。日本代表MFは今季２つ目のアシストをマークする。
さらに29分、ボール奪取した佐野の見事なパスからカウンターを発動し、最後はネーベルが決めて２点目を挙げると、前半アディショナルタイム１分にも佐野のダイレクトパスを起点に、アミリのシュートのこぼれ球をベッカーが詰めて加点。なんと３−０で折り返す。
しかし後半に入って53分、ジャクソンのボレーシュートで１点を返されると、73分にも途中出場のオリーセにゴラッソを叩き込まれ、２−３とされる。
王者の勢いを止められず、81分にムシアラに同点ゴールを許すと、83分にも途中出場のケインのシュートで被弾。ついに逆転を許す。
結局、マインツは３−４で敗戦。衝撃の展開となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者相手に躍動した佐野海舟がアシストをマーク