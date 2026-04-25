アルアハリ・サウジがACLE決勝・町田戦を前に注意喚起「チケットを持っていない方はスタジアムに来ないで」
アルアハリ・サウジは25日、同日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝のFC町田ゼルビア戦を前に公式Xを通じて、無料チケットが会場周辺で配布されているとの誤情報があることを報告するとともに「事実ではない」と否定した。
クラブによると「スタジアム周辺で無料チケットが配布されているという情報」が出ているといい、これを否定。「全チケットがアジアサッカー連盟(AFC)によって完売しており、入場はチケット保有者のみに厳しく制限されていることを改めて確認します」と伝えた。
また、クラブは「混乱を避けて全員の安全を確保するため、有効なチケットを持っていない方はスタジアムに来ないでください」と呼びかけている。
ACLEは準々決勝以降がサウジアラビアで集中開催されている。決勝はアルアハリ・サウジのホームスタジアムでもあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで25時15分(日本時間)のキックオフが予定されている。
クラブによると「スタジアム周辺で無料チケットが配布されているという情報」が出ているといい、これを否定。「全チケットがアジアサッカー連盟(AFC)によって完売しており、入場はチケット保有者のみに厳しく制限されていることを改めて確認します」と伝えた。
また、クラブは「混乱を避けて全員の安全を確保するため、有効なチケットを持っていない方はスタジアムに来ないでください」と呼びかけている。
ACLEは準々決勝以降がサウジアラビアで集中開催されている。決勝はアルアハリ・サウジのホームスタジアムでもあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで25時15分(日本時間)のキックオフが予定されている。