リーグ・アン 25/26の第31節 リヨンとオセールの試合が、4月25日22:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。リヨンのアブネル・ビニシウス（DF）のアシストからロマン・ヤレムチュク（FW）がゴールを決めてリヨンが先制。

34分、リヨンが選手交代を行う。オレル・マンガラ（MF）からタナー・テスマン（MF）に交代した。

その直後の35分オセールが同点に追いつく。シナリー・ディオマンデ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

58分、リヨンは同時に2人を交代。カリス・メラー（MF）、タイラー・モートン（MF）に代わりコランタン・トリッソ（MF）、パベル・シュルツ（MF）がピッチに入る。

59分、オセールは同時に2人を交代。フレドリック・オペガード（DF）、マービン・セナヤ（DF）に代わりクレマン・アクパ（DF）、ラミーヌ・シー（MF）がピッチに入る。

66分リヨンが逆転。エインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに71分リヨンに貴重な追加点が入る。コランタン・トリッソ（MF）のアシストからロマン・ヤレムチュク（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

75分、オセールは同時に3人を交代。ダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ロマン・フェーブル（MF）に代わりセク・マーラ（FW）、ジョズエ・カジミール（FW）、ナウイル・アハマダ（MF）がピッチに入る。

77分、リヨンは同時に2人を交代。エンドリッキ（FW）、ロマン・ヤレムチュク（FW）に代わりルーベン・クライファート（DF）、ニコラス・タリアフィコ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分、オセールのシナリー・ディオマンデ（DF）のアシストからブライアン・オコ（DF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リヨンが3-2で勝利した。

なお、リヨンは89分にルーベン・クライファート（DF）に、またオセールは52分にダニー・ナマッソ（FW）、84分にギデオン・メンサ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 00:10:30 更新