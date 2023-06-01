マインツが3点を先行するも、バイエルンが後半に圧巻4発

ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間4月25日、リーグ第31節でバイエルン・ミュンヘンと対戦し、3-4で敗れた。

日本代表MF佐野海舟がスタメン出場し、先制ゴールをアシストするなど3ゴールに関与したが、逆転負けを喫した。

佐野は定位置のボランチでスタメン出場し、MF川粼颯太はベンチスタート。バイエルンのDF伊藤洋輝は優勝を決めた前節に続き、左センターバックで出場した。

試合は前半15分、左サイドのコーナーキックが右サイドにこぼれたところで佐野が反応。ダイレクトで中央に折り返すと、MFドミニク・コールがダイレクトで決め、マインツが先制に成功した。

そして前半29分、自陣で佐野がボールを奪い、相手DFをかわしてラストパス。ボール奪取からMFナディーム・アミリに届けると、最後はMFパウル・ネーベルが押し込んで2点リードとした。さらに前半アディショナルタイムには、佐野の浮き玉パスからアミリがシュートを放ち、クロスバーに当たり弾かれたボールをMFジェラルド・ベッカーが押し込み、マインツが3点リードで折り返した。

しかし、後半に入ると王者バイエルンが意地を見せる。まずは後半8分にFWニコラス・ジャクソンが1点を返すと、同28分にはMFマイケル・オリーズが圧巻の左足コントロールショットを放ち1点差に迫った。さらに同36分には10番を背負うMFジャマル・ムシアラがゴールネットを揺らして、3-3に追いついた。

マインツはバイエルンの勢いを止められず、同39分にはFWハリー・ケインが逆転ゴール。伊藤はCBとサイドバックで的確にプレーをした。佐野はフル出場を果たし、随所で存在感を見せたが、王者バイエルンに3-4で力負けとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）