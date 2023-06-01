初出場でアジア制覇なるか！ 運命の決勝に挑む町田のスタメンが発表！ 相馬勇紀、エリキ、昌子源らが先発【ACLE】

初出場でアジア制覇なるか！ 運命の決勝に挑む町田のスタメンが発表！ 相馬勇紀、エリキ、昌子源らが先発【ACLE】