ACLE決勝に臨む町田のスタメンが発表された。(C)AFC

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　FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。

　スタメンは以下のとおり。
 
GK
１ 谷 晃生

DF
３ 昌子 源
19 中山雄太
50 岡村大八

MF
16 前 寛之
26 林幸多郎
31 ネタ・ラヴィ
88 中村帆高

FW
７ 相馬勇紀
27 エリキ
99 テテ・イェンギ

サブメンバー）
GK
13 守田達弥
44 新井栄聡

DF
５ ドレシェヴィッチ
６ 望月ヘンリー海輝

MF
８ 仙頭啓矢
18 下田北斗
23 白崎凌兵
34 徳村楓大

FW
９ 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 増山朝陽
49 桑山侃士

　初出場で決勝まで勝ち進んできた町田。クラブ史に残るACLE初制覇を果たせるか、試合はこの後、日本時間26日１時15分キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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