初出場でアジア制覇なるか！ 運命の決勝に挑む町田のスタメンが発表！ 相馬勇紀、エリキ、昌子源らが先発【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。
スタメンは以下のとおり。
GK
１ 谷 晃生
DF
３ 昌子 源
19 中山雄太
50 岡村大八
MF
16 前 寛之
26 林幸多郎
31 ネタ・ラヴィ
88 中村帆高
FW
７ 相馬勇紀
27 エリキ
99 テテ・イェンギ
サブメンバー）
GK
13 守田達弥
44 新井栄聡
DF
５ ドレシェヴィッチ
６ 望月ヘンリー海輝
MF
８ 仙頭啓矢
18 下田北斗
23 白崎凌兵
34 徳村楓大
FW
９ 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 増山朝陽
49 桑山侃士
初出場で決勝まで勝ち進んできた町田。クラブ史に残るACLE初制覇を果たせるか、試合はこの後、日本時間26日１時15分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
スタメンは以下のとおり。
GK
１ 谷 晃生
DF
３ 昌子 源
19 中山雄太
50 岡村大八
MF
16 前 寛之
26 林幸多郎
31 ネタ・ラヴィ
88 中村帆高
７ 相馬勇紀
27 エリキ
99 テテ・イェンギ
サブメンバー）
GK
13 守田達弥
44 新井栄聡
DF
５ ドレシェヴィッチ
６ 望月ヘンリー海輝
MF
８ 仙頭啓矢
18 下田北斗
23 白崎凌兵
34 徳村楓大
FW
９ 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 増山朝陽
49 桑山侃士
初出場で決勝まで勝ち進んできた町田。クラブ史に残るACLE初制覇を果たせるか、試合はこの後、日本時間26日１時15分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…