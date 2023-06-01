【カービィのエアライダー パワーアップ！アクリルチャーム】 5月上旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「カービィのエアライダー パワーアップ！アクリルチャーム」を5月上旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、ライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』をモチーフにしたガチャ。同作に登場するライドしたキャラクターとシティトライアルモードのパワーアップアイテムアイコンを再現した2連アクリルチャームになっている。ゲーム同様に、アイテムチャームをつなげてカスタムしパワーアップすることができる。

ラインナップは「カービィ&ワープスター」、「バンダナワドルディ&ウィングスター」、「メタナイト&デビルスター」、「コックカワサキ&ホップスター」、「デデデ大王&タンクスター」の5種類。それぞれカニカン付きチャームにシリコンリングが付属し、さまざまなところに付けやすい仕様となっている。

【ラインナップ】

「カービィ&ワープスター」

「バンダナワドルディ&ウィングスター」

「メタナイト&デビルスター」

「コックカワサキ&ホップスター」

「デデデ大王&タンクスター」

【カービィのエアライダー パワーアップ！アクリルチャーム】

サイズ：本体 約35mm

材質：本体 アクリル/PET、リングパーツ シリコーン

(C) Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.