【マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver.」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「マヤノトップガン」を立体化したものだ。

今回は、マヤノトップガンがハロウィン衣装の「ろっきん☆MewMeow」を身につけた姿で再現されている。それに加えて勝利時のポーズがモチーフになっており、かなりキュートだ。彼女のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムと言えるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約230mmだ

ハロウィンの衣装らしい、海外のお菓子を思わせるビビッドな色合いが特徴的なこちらのマヤノトップガン。頭に被った帽子には、カボチャなど、ファンシーなデザインのアクセサリーが多数付けられており賑やかな雰囲気だ。

片目をつむってウインクしている表情もかわいらしい。キラキラとした黄色い大きな瞳や大きく開けた口元など、各パーツのバランスも絶妙だ。オレンジ色の長い髪は、毛先にかけて紫色のグラデーションに色が変化しており、見た目も美しい。

白い素肌とオレンジの髪の色合いも美しい

頭に被った帽子もお似合いだ

ハロウィンらしく、カボチャのアクセサリーも付けられている

マヤノトップガンが身につけている衣装は、お腹周りが大きく開いたスタイルだ。胸の辺りには黒と紫のグラデーションが綺麗な大きなリボンが付けられており、腕に付けたロックな色合いのアームカバーや、衣装のフリルなど、細かい部分も丁寧に作られている。

リボン部分にハートも付けられている

衣装部分は黒と紫を基調にした色合いだ

指にはピンクのネイルが塗られている

下半身部分もかなり凝ったデザインの衣装になっており、見ていて楽しい仕上がりになっている。たとえばスカート部分にはスパイクが付いた金の飾りが付けられているなど、こちらもロックなテイストだ。脚には黒いレッグウォーマーを身につけており、靴の部分には動物っぽい爪まで付けられているところも面白い。

衣装の見た目が賑やかだ

様々な飾りが付けられている

台座部分のデザインはロックとハロウィンが融合したような絵柄になっている

こちらの「マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。すでに予約も開始されているが、まずは自分の目で出来映えをチェックしたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう。

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(C) Cygames, Inc.